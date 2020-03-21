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Ersun Yanal'dan Fenerbahçe paylaşımı
6 saat önce
Tüm halkımızın corona virüse karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Yanal, "Fenerbahçe Basketbol takımına geçmiş olsun dileklerimi iletir; tüm halkımızın kendisini ve birbirimizi koruma konusunda daha özenli olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
Tüm halkımızın corona virüse karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Yanal, "Fenerbahçe Basketbol takımına geçmiş olsun dileklerimi iletir; tüm halkımızın kendisini ve birbirimizi koruma konusunda daha özenli olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:00
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