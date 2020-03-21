Ersun Yanal'dan Fenerbahçe paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersun Yanal'dan Fenerbahçe paylaşımı - Son Dakika Spor

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe paylaşımı

6 saat önce

Tüm halkımızın corona virüse karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Yanal, "Fenerbahçe Basketbol takımına geçmiş olsun dileklerimi iletir; tüm halkımızın kendisini ve birbirimizi koruma konusunda daha özenli olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe paylaşımı, System.String[]

Tüm halkımızın corona virüse karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Yanal, "Fenerbahçe Basketbol takımına geçmiş olsun dileklerimi iletir; tüm halkımızın kendisini ve birbirimizi koruma konusunda daha özenli olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:00 

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