Son Dakika Haberleri: Ersun Yanal'dan flaş savunma! Emenike, Sow, Webo ve Kuyt...
Son Dakika Spor Ersun Yanal'dan flaş savunma! Emenike, Sow, Webo ve Kuyt... - Son Dakika Spor

Ersun Yanal'dan flaş savunma! Emenike, Sow, Webo ve Kuyt...

6 saat önce

Ligde 12 haftada 14 puan kaybeden Fenerbahçe'de özellikle son BtcTurk Yeni Malatyaspor beraberliği sonrası eleştiri okları teknik direktör Ersun Yanal'a çevrilmişti.

Ersun Yanal'dan flaş savunma! Emenike, Sow, Webo ve Kuyt..., System.String[]

Ligde 12 haftada 14 puan kaybeden Fenerbahçe'de özellikle son BtcTurk Yeni Malatyaspor beraberliği sonrası eleştiri okları teknik direktör Ersun Yanal'a çevrilmişti.

Kadro tercihleri kızdıran ve takıma korkak futbol oynattığı yorumları yapılan tecrübeli hocaya, şampiyonluk yaşattığı 2013-14 sezonu hatırlatılarak, "Neden o yılki gibi olmuyor?" eleştirileri yöneltilmişti.

Ekibiyle yaptığı sohbette bu eleştirileri gündeme getiren Yanal, 2013-14 ile bu sezon arasında ciddi farklılıklar olduğunu söyledi.

ŞİMDİ MÜCADELE GÜCÜ YÜKSEK

2013-14 kadrosunda Kuyt, Sow, Emenike, Webo gibi gole çok yakın oyuncular olduğunu belirten Yanal, kendisini şu sözlerle savundu:

"O yılki kadroda ön tarafta dünya markası isimlerle oynamıştık. O yüzden gol atmaya yakın bir takımdık. Şu anki kadro farklı. Bu takım ise mücadele gücü daha yüksek, fiziksel üstünlüğüyle maç kazanabilecek bir kadro. Tercihlerimizi kadronun ve ligin gerçeklerine göre yapıyoruz"

2013-14 sezonunda 26 maçı 9 golle bitiren Webo, 2014- 15'te ise 26 karşılaşmada 8 gol 4 asistlik performans gösterdi.

2013-14'te F. Bahçe ile ligde 28 maçta 12 gol atan Emenike, bir sonraki sezon ise 27 lig maçında 4 gol ve 3 asistle oynadı.

2012-13'te 31 maçta 8 gol, bir sonraki yıl 32 maçta 10 gol atan Dirk Kuyt, 2014-15'i ise 8 gol ve 6 asistle kapattı.

2012-13'ü 31 maçta 15 golle bitiren Moussa Sow, ardından 30 maçta 15 gol atarken, 2014- 15'te ise 33 maçta 14 gol kaydetti.

Ersun Yanal, Moussa Sow, Fenerbahçe, Dirk Kuyt, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:23 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'den Ersun Yanal paylaşımı! Beğeni yağmuruna tutuldu
Bernard Mensah, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oluyor! Eski Fenerbahçeli Andre Santos'tan yıllar sonra gelen cinsel ilişki partisi açıklaması! Zlatan Ibrahimovic'ten şaşırtan imza

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:57:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ersun Yanal'dan flaş savunma! Emenike, Sow, Webo ve Kuyt...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]