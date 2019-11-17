Son Dakika Haberleri: Ersun Yanal'dan flaş Tolgay Arslan kararı
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Ersun Yanal'dan flaş Tolgay Arslan kararı

6 saat önce

Ersun Yanal'ın sezon başında kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici'nin yanı sıra Alper Potuk ve Miha Zajc'la vedalaşılacak.

Ersun Yanal'dan flaş Tolgay Arslan kararı, System.String[]

Ersun Yanal'ın sezon başında kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici'nin yanı sıra Alper Potuk ve Miha Zajc'la vedalaşılacak. Bu üç ismin yanına sürpriz olarak Tolgay Arslan da eklendi.


Geçen sezon devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen gurbetçi oyuncunun biletinin kesildiği öğrenildi.


TOLGA CİĞERCİ VE OZAN TUFAN ÖNDE


3.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmesine rağmen gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Tolgay için, Ersun Yanal'ın gönderilebilir raporu verdiği ortaya çıktı.


Yönetimle ve sportif direktör Comolli ile bir görüşme gerçekleştiren Yanal'ın "İstiyorsanız gönderin" dediği belirtildi.


Yanal'ın Tolgay'ı silmesindeki en büyük etkenin ise aynı bölgede oynayan Emre Belözoğlu, Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci'nin gösterdiği performans...

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:03 
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