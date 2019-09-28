Ersun Yanal'dan Gustavo-Emre planı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde rakibini orta sahada Gustavo-Emre ikilisiyle durdurmayı planlıyor. Ankaragücü karşılaşmasında sonradan oyuna giren Emre ile iyi bir uyum yakalayan Gustavo'dan, Türk Telekom Stadyumu'nda da faydalanmak isteyen Yanal, top hakimiyetinde üstünlüğün takımında kalması gerektiğini yaptığı toplantılarda sık sık dile getirdi.



İkili bozulmayacak



YANAL'ın ayrıca, Ankaragücü karşılaşmasında geçtiği sol açık-sol iç pozisyonunda kritik gol şansları yakalayan ve tehlike yaratan Tolga Ciğerci'den de beklentisi büyük...



Eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez forma giyecek olan Tolga'nın da derbide sahaya çıkmak için fazlasıyla istekli olduğu öğrenildi. Yanal, tecrübeli oyuncuyu, Emre-Gustavo ikilisini bozmamak için solda oynatacak.



Kruse mutlu etti



Galatasaray karşısında Ersun Yanal'ın en büyük kozlarından bir diğeri ise Max Kruse olacak. Alman yıldızın rakip savunma arkasına atacağı ara paslarla özellikle Vedat'ı beslemesi ve kendisinin de uygun pozisyonları bulduğu takdirde kaleye şut denemesi istendi. Hafta boyunca yapılan idmanlarda Kruse bu yönde çalıştırılırken, ortaya koyduğu performans teknik heyeti memnun etti.