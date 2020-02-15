Ersun Yanal'dan istifa sinyali: Fenerbahçe menfaatleri neyi gerektiriyorsa yaparım - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersun Yanal'dan istifa sinyali: Fenerbahçe menfaatleri neyi gerektiriyorsa yaparım - Son Dakika Spor

Ersun Yanal'dan istifa sinyali: Fenerbahçe menfaatleri neyi gerektiriyorsa yaparım

35 dakika önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 kaybettikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Mağlubiyetin sorumlusunun kendisi olduğunu belirten Yanal, "Fenerbahçe'nin menfaatleri ve çıkarları neyi gerektiriyorsa onun da arkasında dururum" diyerek istifa sinyali verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yanal'ın maçın ardından yaptığı açıklamalar şöyle;

Top rakibe geçtiğinde uzun süredir görmediğimiz kadar kötü bir Fenerbahçe vardı. Kanatlarda yaratıcı oyuncu sıkıntımız hep vardı. Geçişlerde, kazanamadığımız toplarda stresi yönetme konusunda becerili olamadık.

"BUNUN SORUMLUSU BENİM"

Geçen yıldan bu yana Fenerbahçe'yi stresi yönetememe konusunda en etkisiz takım olarak görüyorum. Bunun sorumlusu benim. Geçene sene zor bir sezon geçirdik. Bu sezon da kolay bir sezon geçirmiyoruz. Başkanımız Ali Koç'un arkasındayız. Birçok şeyi değiştirebiliriz.

Geçen yıldan bu yana belki de Fenerbahçe bu stresi yönetememe konusunda en etkisiz takım.

"İNANÇLARINI KAYBETMESİNLER"

Fenerbahçe futbolun her aşamasını, sporun, sivil toplum örgütü olma gücüyle birçok şeyi değiştirebilecek bir camia. Taraftarlarımız takıma ve başkanına inanmalı. İnançlarını kaybetmeliler

YANAL'DAN "İSTİFA" SİNYALİ

Başta sayın başkanımızı ve yönetimimizi yalnız bırakmak, onları yalnız bırakmak istemiyorum. Fenerbahçe'nin menfaatleri ve çıkarları neyi gerektiriyorsa onun da arkasında dururum.

"KARŞILIKLI TARTIŞIRIZ"

Sorumlusu benim. Başkanımız ve yönetimle masaya yatırırız, karşılıklı olarak tartışırız ve ne gerekiyorsa taşın altına elimizi her zaman sokarız.

"AYAKTA DURMAK GEREKİYOR"

Fenerbahçe'nin kadrosunu, elindeki oyuncusunu, başarısını sağlam temellere oturtacak süreci birlikte yaşıyoruz ve zorlanıyoruz. Bu zorlanma sürecinde birbirimize destek olmak ve ayakta durmak gerekiyor. 2 hafta önce iyiydik, bugün kötüyüz, evet kötüyüz.

"DERBİDE ÇOK FARKLI BİR FENERBAHÇE OLACAK"

"Derbi çok farklı bir hava, çok farklı bir atmosfer, farklı dinamikleri var. Bugünle o günü birbirine karıştırmamak lazım. O gün geldiğinde çok farklı bir Fenerbahçe olacaktır."

"ÇOK ÖNEMLİ BİR SÜREÇ"

Bu yıl oldukça zorlu bir süreç yaşıyoruz. Bu zorlu süreci en çok yaşayan Ali Koç ve çalışma arkadaşları. Tartışmalar, hatalar... Fenerbahçe çok önemli bir süreçten geçiyor. Bunu değiştirebilecek en güçlü takım Fenerbahçe.

Ersun Yanal'dan istifa sinyali: Fenerbahçe menfaatleri neyi gerektiriyorsa yaparım
Ersun Yanal, Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:44 
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