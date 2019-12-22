Ersun Yanal'dan kafa karıştıran açıklama! - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersun Yanal'dan kafa karıştıran açıklama! - Son Dakika Spor

Ersun Yanal'dan kafa karıştıran açıklama!

6 saat önce

"Birçok mevkisinde oyuncu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi"Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi" dedi.

Ersun Yanal'dan kafa karıştıran açıklama!, System.String[]

"Birçok mevkisinde oyuncu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi" dedi.

Ersun Yanal'ın konuşması şöyle;"Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi. Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayayım, açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım."


Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:19 Kaynak: DHA
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