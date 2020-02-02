Ersun Yanal'dan maç sonu hakem tepkisi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersun Yanal'dan maç sonu hakem tepkisi! - Son Dakika Spor

Ersun Yanal'dan maç sonu hakem tepkisi!

6 saat önce

Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, maçın ardından açıklamalar yaptı.

Ersun Yanal'dan maç sonu hakem tepkisi!, System.String[]

Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, maçın ardından açıklamalar yaptı.


İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları;


Bu kadar çok gol pozisyonuna girdiğimiz, yine oyuna tamamen hakim olduğumuz, rakip yarı sahada gol pozisyonu ürettiğimiz bir maçı maalesef kaybetti. Tabii bir tane de nizami gol atarak kaybettik.. Bu bizi derinden üzdü.


"İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALACAĞIZ"


Sonuçta biz istediğimiz sonucu olacağız. Bugünkü mücadeleye baktığımızda golleri atmalıydık. Top çizgiden geçmeliydi. Tek eksiğimiz buydu. Birilerinin isteği olmayacak, biz istediğimiz sonucu alacağız ama bugün golü atmalıydı Fenerbahçe. Bugün eksik olan buydu, sadece gol atamadığımızı eleştiririm.


"SON SÖZÜ SÖYLEYECEĞİZ"


Daha önümüzde çok maç var. Oynadığımız futbolla, futbola olan katkımızla, duruşumuzla birilerine son sözü söyletmeden son sözü söyleyeceğiz.



Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:03 
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