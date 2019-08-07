Son Dakika Haberleri: Ersun Yanal'dan öz eleştiri
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Ersun Yanal'dan öz eleştiri

34 dakika önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, taraftardan her koşulda destek isteyerek, "Onların desteğiyle hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz.

Ersun Yanal'dan öz eleştiri, System.String[]
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, taraftardan her koşulda destek isteyerek, "Onların desteğiyle hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi.

Yaklaşık 35 gündür yeni sezon hazırlıklarını sürdürdükleri anlatan Yanal, "Lig başlayacak, çok az kaldı. Sakatlığı olan oyuncularımız da var. Hazırlık dönemindeyiz. Takım olarak iyi savunma yapmakta sıkıntı çekiyoruz. Bu mevkisel olarak değil, takım olarak değerlendirilmeli. Takım savunması için forvetten kaleciye kadar bir duruş ve koordinasyon gerekli. İştahlı oynayan, özellikle hücum etmekten keyif alan bir takımla beraberiz. Ben umutluyum." ifadelerini kullandı.

Taraftara çağrıda bulunan Ersun Yanal, şunları kaydetti:

"Şampiyon olduğumuz son dönemde de buradaydım. Taraftarımızın bizi ne kadar güçlü desteklediğini biliyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Geçen yıl Fenerbahçe'nin yarışı olmayan bir ligde sonuna kadar bizi desteklediler. Seyirci rekoru kırarak birinci sıradaydılar. Onların istekleri arzuları elbette yerine gelecek. Bunun için gayret ediyoruz. Taraftardan hepimize destek olmalarını istiyoruz. Onların desteğiyle de hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz."

Sakat futbolcuların durumunu da değerlendiren Ersun Yanal, " Serdar Aziz'in kolunda çatlak var. 10 gün içinde takımla çalışır. Tolga Ciğerci de pazartesi günü bizimle olacak. Tolgay Arslan'ın da 10 günü var. Sadece Hasan Ali Kaldırım'ın ilginç bir sakatlığı var. O da milli takım arasını da değerlendirirsek ligin 4. haftasında çalışmalara başlar." diye konuştu.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu'nu da öven Yanal, tecrübeli futbolcuyla arzu ettikleri hedefe ulaşacaklarına inandığını sözlerine ekledi.
Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:57 
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