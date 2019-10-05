Ersun Yanal'dan şampiyonluk açıklaması!

İşte Yanal'ın maç sonu açıklamaları:



"Hak etmediğimiz bir mağlubiyet"



Bizim bundan sonra yine bu takıma inanıp devam etmemiz gerekiyor. Sakat oyuncularımız döndükten sonra çok daha iyi olacağız. Bugün ki başımıza gelen kaza diyim, rakibin direnciyle birleşince hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık.



"Şampiyon olacağız"



Biz altı hafta içerisinde taraftarın bize inandığı bir süreç yaşadık. Eksiklerimiz olmasına rağmen ortaya koyduğumuz sonuçlar taraftarın istediği sonuçlardı.



Bize inanmaya devam etsinler. Biz bu takıma inanıyoruz. Eksiklerimiz var ancak kısa süre içinde düzeleceğiz. Eksiklerimizin tamamlanması için bir kaç haftaya ihtiyacımız var. Ben bu takımın sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağına inanıyorum...