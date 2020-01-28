Ersun Yanal'dan uyarı: "Başakşehir'i unutun, Trabzon'a bakın" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersun Yanal'dan uyarı: 'Başakşehir'i unutun, Trabzon'a bakın' - Son Dakika Spor

Ersun Yanal'dan uyarı: "Başakşehir'i unutun, Trabzon'a bakın"

6 saat önce

Spor Arena / Süleyman ARAT - Ligde ikinci yarıdaki ilk iki maçından 6 puanla ayrılan ve galibiyet serisini 4 maça çıkaran F.Bahçe'de, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıkları bugün başlıyor.

Ersun Yanal'dan uyarı:

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Ligde ikinci yarıdaki ilk iki maçından 6 puanla ayrılan ve galibiyet serisini 4 maça çıkaran F. Bahçe'de, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıkları bugün başlıyor.


Sarı lacivertliler, 1 Şubat'ta deplasmanda oynanacak maçı da kazanarak zirve yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız atlatmanın hesaplarını yapıyor. Futbolcularıyla bir konuşma gerçekleştiren teknik direktör Ersun Yanal, kritik mücadeleye dair futbolcularına uyarılarda bulundu. "İstediğimiz gibi ilk iki maçı da kazandık. Başakşehir karşısında iyi bir futbolla, sonuna kadar oyunda kalarak galibiyet almak güzel. Hepinize teşekkür ediyorum, sizinle gurur duyuyorum" diyen Yanal, "Şimdi o mücadeleyi bırakıp Trabzonspor'a odaklanalım" ifadelerini kullandı.


TURNİKE AÇIKLAMASI


F.Bahçe Kulübü, Başakşehir maçında turnikeler nedeniyle yaşanan sorunla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, girişlerde taraftarların mağdur olmasına sebebiyet veren bu durumun kulüpten ve stat görevlisinden bağımsız meydana geldiği vurgulanırken, "Maç günlerinde turnike ve kameralar TFF'nin yetkisindedir" denildi.


Trabzonspor, Ersun Yanal, Başakşehir, Bahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Taksiciler, turizm şirketi aracının önünü kesip evrak kontrolü yaptı
Taksiciler yol kesip evrak kontrolü yaptı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına, sarı-lacivertli takımın taraftarları alınmayacak Fenerbahçe'de Barış Alıcı Westerlo'ya kiralandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 15:21:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ersun Yanal'dan uyarı: "Başakşehir'i unutun, Trabzon'a bakın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]