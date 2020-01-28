Ersun Yanal'dan uyarı:

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Ligde ikinci yarıdaki ilk iki maçından 6 puanla ayrılan ve galibiyet serisini 4 maça çıkaran F. Bahçe'de, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıkları bugün başlıyor.



Sarı lacivertliler, 1 Şubat'ta deplasmanda oynanacak maçı da kazanarak zirve yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız atlatmanın hesaplarını yapıyor. Futbolcularıyla bir konuşma gerçekleştiren teknik direktör Ersun Yanal, kritik mücadeleye dair futbolcularına uyarılarda bulundu. "İstediğimiz gibi ilk iki maçı da kazandık. Başakşehir karşısında iyi bir futbolla, sonuna kadar oyunda kalarak galibiyet almak güzel. Hepinize teşekkür ediyorum, sizinle gurur duyuyorum" diyen Yanal, "Şimdi o mücadeleyi bırakıp Trabzonspor'a odaklanalım" ifadelerini kullandı.



TURNİKE AÇIKLAMASI



F.Bahçe Kulübü, Başakşehir maçında turnikeler nedeniyle yaşanan sorunla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, girişlerde taraftarların mağdur olmasına sebebiyet veren bu durumun kulüpten ve stat görevlisinden bağımsız meydana geldiği vurgulanırken, "Maç günlerinde turnike ve kameralar TFF'nin yetkisindedir" denildi.



