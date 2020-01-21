Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi açıklaması! - Son Dakika Spor

Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi açıklaması!

6 saat önce

İŞTE ERSUN YANAL'IN O SÖZLERİ"Sayın Başkanımızın yaptığı açıklamaların satır aralarını doğru okumak lazım, bir daha okuyun. Tekrar tekrar okuduğunuzda, bu aralıklarda neler konuşulduğuna bakarsanız, sanıyorum daha rahat anlaşılacaktır.

Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi açıklaması!, System.String[]

İŞTE ERSUN YANAL'IN O SÖZLERİ


"Sayın Başkanımızın yaptığı açıklamaların satır aralarını doğru okumak lazım, bir daha okuyun. Tekrar tekrar okuduğunuzda, bu aralıklarda neler konuşulduğuna bakarsanız, sanıyorum daha rahat anlaşılacaktır."


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:02 
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