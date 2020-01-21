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Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi açıklaması!
6 saat önce
İŞTE ERSUN YANAL'IN O SÖZLERİ"Sayın Başkanımızın yaptığı açıklamaların satır aralarını doğru okumak lazım, bir daha okuyun. Tekrar tekrar okuduğunuzda, bu aralıklarda neler konuşulduğuna bakarsanız, sanıyorum daha rahat anlaşılacaktır.
İŞTE ERSUN YANAL'IN O SÖZLERİ
"Sayın Başkanımızın yaptığı açıklamaların satır aralarını doğru okumak lazım, bir daha okuyun. Tekrar tekrar okuduğunuzda, bu aralıklarda neler konuşulduğuna bakarsanız, sanıyorum daha rahat anlaşılacaktır."
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:02
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