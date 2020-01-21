Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi açıklaması!

İŞTE ERSUN YANAL'IN O SÖZLERİ



"Sayın Başkanımızın yaptığı açıklamaların satır aralarını doğru okumak lazım, bir daha okuyun. Tekrar tekrar okuduğunuzda, bu aralıklarda neler konuşulduğuna bakarsanız, sanıyorum daha rahat anlaşılacaktır."



