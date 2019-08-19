Ersun Yanal'dan Volkan Demirel açıklaması
49 dakika önce
Takımın daha da iyi bir hale geleceğini belirten Yanal, "Şampiyonluk söylemini bir temele oturtmak için sezona böyle bir başlangıç yapmak çok güzel. Herkese şunu söyleyebilirim ki bu takım daha iyi olacak.
Takımın daha da iyi bir hale geleceğini belirten Yanal, "Şampiyonluk söylemini bir temele oturtmak için sezona böyle bir başlangıç yapmak çok güzel. Herkese şunu söyleyebilirim ki bu takım daha iyi olacak." dedi.
Kulüpte geleceği henüz belli olmayan Volkan Demirel
'le ilgili gelen soruya yanıt veren Yanal, "Volkan konusu bizim kendi içimizdeki bir konu. Bunu burada konuşmak doğru değil. Volkan Fenerbahçe
için çok önemli bir karakter, kenara atılacak biri değil." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:19
Rasim Ozan Kütahyalı, ekranlara geri döndü Trabzonspor'un gündemindeki Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi! Tolga Ciğerci canlı yayında maçın kaç kaç bittiğini unuttu! Süper Lig'de ilk hafta tamamlandı! İşte puan durumu