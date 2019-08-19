Son Dakika Haberleri: Ersun Yanal'dan Volkan Demirel açıklaması
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Ersun Yanal'dan Volkan Demirel açıklaması

49 dakika önce

Takımın daha da iyi bir hale geleceğini belirten Yanal, "Şampiyonluk söylemini bir temele oturtmak için sezona böyle bir başlangıç yapmak çok güzel. Herkese şunu söyleyebilirim ki bu takım daha iyi olacak.

Ersun Yanal'dan Volkan Demirel açıklaması, System.String[]
Takımın daha da iyi bir hale geleceğini belirten Yanal, "Şampiyonluk söylemini bir temele oturtmak için sezona böyle bir başlangıç yapmak çok güzel. Herkese şunu söyleyebilirim ki bu takım daha iyi olacak." dedi.

Kulüpte geleceği henüz belli olmayan Volkan Demirel'le ilgili gelen soruya yanıt veren Yanal, "Volkan konusu bizim kendi içimizdeki bir konu. Bunu burada konuşmak doğru değil. Volkan Fenerbahçe için çok önemli bir karakter, kenara atılacak biri değil." diye konuştu.
Volkan Demirel, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:19 
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