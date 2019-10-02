Son Dakika Haberleri: Ersun Yanal: Derbide 2 puanı biz kaçırdık!
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Ersun Yanal: Derbide 2 puanı biz kaçırdık!

1 saat önce

Dün gazetecilerle bir sohbet toplantısı yapan Yanal, derbi dahil birçok konuda görüşlerini paylaştı.

Ersun Yanal: Derbide 2 puanı biz kaçırdık!, System.String[]

Dün gazetecilerle bir sohbet toplantısı yapan Yanal, derbi dahil birçok konuda görüşlerini paylaştı. Derbide sadece trafik sıkıntısı yaşandığını belirten Ersun Yanal, "Patırtısız gürültüsüz geçti. Ne küfür edildi ne bir şey atıldı" dedi. Derbideki penaltı tartışmasına da değinen Yanal, "Penaltı değil, öncesinde de çok net el olduğunu gördüm ben de" diye konuştu.


G. Saray'ın kötü olduğuna inamadığını belirten Yanal, "Bizim stratejimiz tuttu. G.Saray da pozisyona girdi ama 2 puanı biz kaçırdık.


KURAL HATASI


G.Saray 2 pozisyon yakaladı ve ikisini de biz çıkarken kaptırdık. Son dakikadaki pozisyonumuz var, maçın başında bir pozisyonumuz var. Bence galibiyeti kaçıran biz olduk. Skor 0-0 değil de başka bir skor olsaydı, herkes farklı konuşurdu. Biz G.Saray'ı ceza sahamızdan çok uzak tuttuk. Etkisiz alanda topla buluştular" dedi.


Hakemlere güvendiğini söyleyen Yanal, "Daha önce hakemlerimizin kötü yönetildiğini söylemiştim. Bir hakemimizin kokartı elinden alındı, kokartı alındıktan sonra 4 tane önemli maça verdiler. Cüneyt Hoca derbiyi yönetmesi gerektiği gibi yönetti. Uzun zaman sonra ben bir hakemin sahada olup olmadığını hissetmedim. Bu çok önemli" ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu'nun oyunun aklı, şefi ve karakteri olduğunu belirten Yanal, Volkan Demirel için de şunu söyledi: "Bu şekilde veda etmesini ben sindiremezdim. Oynamasından yana tavır da gösterdim."

Ersun Yanal, Saray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:41 
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