Son Dakika Haberleri: Ersun Yanal döneminde bir ilk!
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Ersun Yanal döneminde bir ilk!

46 dakika önce

Bu maç öncesinde sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de 30 maça çıkıp 22 galibiyet ve 8 beraberlik gören Yanal, 31. maçında ilk yenilgisini yaşadı.

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Bu maç öncesinde sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de 30 maça çıkıp 22 galibiyet ve 8 beraberlik gören Yanal, 31. maçında ilk yenilgisini yaşadı.


Son 5 maçta 4 puan kaybı


Antalyaspor'a sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe, ligdeki son 5 maçında 4. kez puan kaybetti. Son 5 maçında 2 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip bu dönemde 10 puan yitirdi.


Fenerbahçe, bu yenilgiyle 11 puanda kaldı. Antalyaspor da puanını 11'e çıkardı.


Sarı-lacivertliler, ligde 8. haftada deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.


Evindeki 15 maçlık seri sona erdi


Antalyaspor mağlubiyetiyle Fenerbahçe'nin sahasındaki 15 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.


Bu mücadele öncesinde taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 15 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik almıştı.


Antalyaspor gol sevincinde Isaac'i unutmadı


Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü atan Ufuk Akyol gol sevincinde, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Nijeryalı futbolcu Isaac Promise'yi unutmadı.


Ufuk, gol sevincini yedek kulübesinden aldığı ve üzerinde Isaac'in adının yazılı olduğu forma ile kutladı.

Antalyaspor, Kadıköy, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:51 
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