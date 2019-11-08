Ersun Yanal duramadı! Tolga Ciğerci...
6 saat önce
Emre Belözoğlu'nun yokluğunda yerine Tolga Çiğerci'ye görev vere Ersun Yanal, orta sahada yaşanan sıkıntılar nedeniyle oyuncularını sürekli kenara çağırıp uyardı.
Emre Belözoğlu'nun yokluğunda yerine Tolga Çiğerci'ye görev vere Ersun Yanal, orta sahada yaşanan sıkıntılar nedeniyle oyuncularını sürekli kenara çağırıp uyardı.
Tecrübeli teknik adam özellikle Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci'ye sık sık uyarılarda bulundu ve yapmaları gerekenleri söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:50
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