Son Dakika Haberleri: Ersun Yanal duramadı! Tolga Ciğerci...
Son Dakika Spor Ersun Yanal duramadı! Tolga Ciğerci...

Ersun Yanal duramadı! Tolga Ciğerci...

6 saat önce

Emre Belözoğlu'nun yokluğunda yerine Tolga Çiğerci'ye görev vere Ersun Yanal, orta sahada yaşanan sıkıntılar nedeniyle oyuncularını sürekli kenara çağırıp uyardı.

Ersun Yanal duramadı! Tolga Ciğerci..., System.String[]

Emre Belözoğlu'nun yokluğunda yerine Tolga Çiğerci'ye görev vere Ersun Yanal, orta sahada yaşanan sıkıntılar nedeniyle oyuncularını sürekli kenara çağırıp uyardı.


Tecrübeli teknik adam özellikle Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci'ye sık sık uyarılarda bulundu ve yapmaları gerekenleri söyledi.

Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Ersun Yanal, Ozan Tufan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:50 
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