Son Dakika Haberleri: Ersun Yanal: Eksikler mazeret olamaz
Son Dakika Spor Ersun Yanal: Eksikler mazeret olamaz - Son Dakika Spor

Ersun Yanal: Eksikler mazeret olamaz

6 saat önce

Deneyimli teknik adam Ersun Yanal,'Eksiklerle oynamaya alıştık ama büyük bir takımız, eksikler mazeret olamaz. Bugün de kazanmaya yakındık.

Ersun Yanal: Eksikler mazeret olamaz, System.String[]

Deneyimli teknik adam Ersun Yanal,'Eksiklerle oynamaya alıştık ama büyük bir takımız, eksikler mazeret olamaz. Bugün de kazanmaya yakındık. Kazanabilirdik. Oyuncularımızın saha içinde yaptığı %60'lık oyun becerisi, yaklaşık 20 şutla Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu istatistiklerden aşağı değildik. Tabii bunun bir de gol tarafı var. Oyuncularımız bugün zaman zaman rakibine üstünlük kurdu ama golü sağlayamadı. Sakatlık problemi olduğu zaman, mevkiinin oyuncusu olmadığı zaman başka mevkinin oyuncusu orada oynamak zorunda kalıyor.' ifadelerini kullandı.


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:31 
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