Ersun Yanal: Eksikler mazeret olamaz

Deneyimli teknik adam Ersun Yanal,'Eksiklerle oynamaya alıştık ama büyük bir takımız, eksikler mazeret olamaz. Bugün de kazanmaya yakındık. Kazanabilirdik. Oyuncularımızın saha içinde yaptığı %60'lık oyun becerisi, yaklaşık 20 şutla Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu istatistiklerden aşağı değildik. Tabii bunun bir de gol tarafı var. Oyuncularımız bugün zaman zaman rakibine üstünlük kurdu ama golü sağlayamadı. Sakatlık problemi olduğu zaman, mevkiinin oyuncusu olmadığı zaman başka mevkinin oyuncusu orada oynamak zorunda kalıyor.' ifadelerini kullandı.



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