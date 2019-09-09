Son Dakika Haberleri: Ersun Yanal: "En güzel güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır"
Son Dakika Spor Haber

Ersun Yanal: "En güzel güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır"

1 saat önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "En güzel güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır" diye konuştu.

Ersun Yanal:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "En güzel güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır" diye konuştu.


Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal, İdari Menajer Volkan Ballı, Antrenör Volkan Demirel, futbolcular Adil Rami ve Harun Tekin, Fenerbahçe Koleji'nin açılış etkinliğine katıldı. Etkinlikle bir konuşma yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kürsüye çıkmanın, sahaya çıkmaktan daha heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Burada bulunmaktan sonsuz mutluluk duymakla birlikte heyecanlıyım. Bir ülkenin geleceğine karşı konuşmak heyecan verici. Bu geleceğin ta kendisi olan gençlerimiz, bir de Fenerbahçe arması altında eğitim görüyorsa heyecanlanmamak mümkün değil. Eğitime çağdaş yaşama olması gereken katkısını kulüp tüzüğüne taşıyan bir camianın üyesiyim. Çünkü bu eğitim ve çağdaş yaşam tasarılarını Mustafa Kemal ilkeleri üzerine ve anayasasına koyan bir toplumun üyesiyim. Bilgi, bilim, eğitim; su kadar ekmek kadar önemli. Cehaletin toplumları nasıl yerinde saydırdığını hepimiz biliyoruz. İşte bu yüzden sizler çok önemlisiniz. Bu ülke kadar, cumhuriyet kadar önemlisiniz. O yüzden ne zaman nerede olursanız olun tıpkı kulübün, başkanım camiam gibi bende yanınızda olacağım. En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır" dedi. - İSTANBUL

Fenerbahçe Koleji, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe hazırlık maçında Bursaspor'a yenildi
Bursaspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo'dan iyi haber geldi Ersun Yanal, Tolgay Arslan'a kademeli olarak şans verecek Fatih Terim, Hamzaoğlu iddiaları sonrasında ekibiyle toplantı yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:22:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ersun Yanal: "En güzel güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]