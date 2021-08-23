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Ersun Yanal: "Eşit ve adil yönetime herkesin ihtiyacı olacak" - Son Dakika

Ersun Yanal: "Eşit ve adil yönetime herkesin ihtiyacı olacak"

23.08.2021 09:02
Ersun Yanal:

Fenerbahçe deplasmanında 2-0 mağlup olan FTA Antalyaspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından konuştu.

Fenerbahçe deplasmanında 2-0 mağlup olan FTA Antalyaspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından konuştu. Antalyaspor'un kaliteli bir dönüş yapacağını söyleyen Yanal, uzatma bölümünde yaşanan penaltı tartışmasıyla ilgili olarak da "Lig uzun bir maraton. Eşit ve adil yönetime herkesin ihtiyacı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanında boy gösteren ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan FTA Antalyaspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Ersun Yanal, "Çok büyük gol beklentisi taşımayan bir maç oynandı. Bizim oynamak istediğimiz oyunu başından beri denesek de tutturamadık. Bunu daha önce yaptık ama bugün becerili olamadık. Kırılma noktasında da ben çok büyük bir gol beklentisi olan bir maç olduğunu düşünmedim. Puanları paylaşabilirdik. Son noktada olan pozisyona, herkesin ihtiyacı olacak. Lig uzun bir süreç. Ligimizde bunlar çok olacak ve umarım herkese lazım olur. Eşit ve adil bir yönetime ihtiyaç var. Her takım için eşit ve adil olursa kimse mağdur olmaz" diye konuştu.

"SİSTEMİ ÇORBA YAPIYORUZ"

Yabancı kuralıyla ilgili olarak görüşleri sorulan Ersun Yanal, "Bir türlü halledemedik bu işi. Çok geniş tabanda tartışılır bu uygulama. Türkiye'nin geleceği konuşulup, akıllı, planlı, projeli bir sistemle çözebiliriz. Çok hızlı şekilde aldığımız kararları, yıllar içinde değiştirerek yapıyoruz ve bunu çorba haline getiriyoruz. Ciddi bir planlamayla beklentilerin nasıl karşılanacağının analiz edilerek yapılması gerekiyor. Bunu çok basite indirip, bu sene 14, seneye 13, sonra 12 diyerek ertesi sene yine 14 diyoruz" ifadelerini kullanırken, takımın 2 maçtır son bölümlerde yediği gollerle ilgili olarak da "Biz aslında futbol oynamaya çalışıyoruz. Bunu becerdiğimiz noktalar var, beceremediğimiz noktalar var. Genç ve tecrübeli oyuncuları bir arada oynatıyoruz. Eksiklerimiz çok fazla. Bugün karşımızda Fenerbahçe vardı. Dünyadaki futbol çok farklı bir noktada oynanıyor. Ben iyi olacağını düşünüyorum. Biz bundan vazgeçmeden devam edeceğiz. Bu takım mutlaka kaliteli bir dönüş yapacaktır ve yapmaya da başladı bence" açıklamasını yaptı.

"GENÇ OYUNCULAR DAHA FAZLA SÜRE ALACAK"

Maçtan önce Fenerbahçe taraftarının kendisine sevgi gösterisinde bulunmasıyla ilgili olarak "Uzun zaman geçirdik bu kulüpte. Bunlar güzel şeyler. Ama müsabakaya başka şekilde bakmak gerekiyor. İkisi farklı şeyler. Bugün burada maça çıktık ve gidiyoruz" diyen Ersun Yanal, takımdaki genç oyuncularla ilgili olarak da " Doğukan'ın ufak bir problemi vardı. Önceki gün antrenmana çıkmadı ve sık sakatlıkları da oldu. Oyunun gidişine göre değerlendirecektim. Önümüzdeki dönemde Türk futbolu için yeteneklerini ortaya koyabilecek bir oyuncu. Diğer oyuncularımız da genç isimler. Genç oyuncuları devreye sokma planımızı daha çok göreceğiz. Türkiye Kupası'yla birlikte 40-42 maçımız daha olacak ve genç oyuncularımız çok daha fazla süre alacaklar" ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Ersun Yanal: Eşit ve adil yönetime herkesin ihtiyacı olacak

Spor Toto Süper Lig, Ersun Yanal, Antalyaspor, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ersun Yanal: 'Eşit ve adil yönetime herkesin ihtiyacı olacak' - Son Dakika


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