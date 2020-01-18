Ersun Yanal: "Fenerbahçe maça her zaman hakim olan takımdır" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersun Yanal: 'Fenerbahçe maça her zaman hakim olan takımdır' - Son Dakika Spor

Ersun Yanal: "Fenerbahçe maça her zaman hakim olan takımdır"

6 saat önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, deplasmanda 2-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe maça her zaman hakim olan takımdır" dedi.

Ersun Yanal:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, deplasmanda 2-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe maça her zaman hakim olan takımdır" dedi.


Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gaziantep FK maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İkinci devrenin ilk maçında galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Ersun Yanal, "Bugün ikinci yarıda 3 puanla başladık. Yükselen bir takımla oynadık. Bugünkü maçın en önemli sonucu 3 puandı. Fenerbahçe her zaman maça hakim olan takımdır. Öyle dakikalar vardı ki oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Kazandığımız 3 puandan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Comolli'ye bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Bu konuda söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Fenerbahçe oyunu rakibe kabul ettirecek bir prensibi var. Daha baskın bir Fenerbahçe izledik. Eksiklerimiz var bunları tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
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