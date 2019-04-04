Son Dakika Haberleri: Ersun Yanal: "Fenerbahçe'nin Gücü Başka Güç"

Ersun Yanal: "Fenerbahçe'nin Gücü Başka Güç"

26 dakika önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 'Fener Ol' projesine destek oldu.

Ersun Yanal:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 'Fener Ol' projesine destek oldu. Yanal, sarı-lacivertlilerin gücünün başka bir güç olduğunu belirterek, "Fenerbahçe, ülkemizin çok nadide bir değeridir. Bu değerin içinde birçok değer var. Bu değerlere sahip çıkarak bu süreci yönetmek önemli" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile futbolculardan Hasan Ali Kaldırım, Volkan Demirel ve Mehmet Topal kulüp televizyonunda 'Fener Ol' kampanyası ilgili açıklamalarda bulundu. Ersun Yanal, büyük bir camia olduklarını belirterek, "Özellikle 3 Temmuz sonrasında Türkiye'de gerçekleşen sporun üzerindeki o kaotik ortamın, düzmece ortamın nereye geldiğini gördük. Maalesef o süreç içerisinde bir de 4 Nisan var. Her ne olursa olsun bir ülkenin en büyük değeri sivil toplum örgütleridir ve onların öne taşıdıkları markalar. Fenerbahçe, tartışmasız ülkemizin en önemli markalarından biridir. En başlarda gelir. Fenerbahçe sadece bir futbol, bir basketbol takımı değil. Fenerbahçe'nin gücü başka bir güç. Fenerbahçe, ülkemizin çok nadide bir değeridir. Bu değerin içinde birçok değer var. Bu değerlere sahip çıkarak bu süreci yönetmek önemli. Buranın sahibi kimse değil, burası Fenerbahçelilerin sahip olduğu bir yerdir. Bugün bu değerin desteğe ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Volkan Demirel: "Geleceğimize bir ışık olacaktır"

Kampanyanın hem camialarına hem de Türk futbolun adına önemli olduğunu söyleyen Volkan Demirel, "Umarım tüm taraftarlarımıza, geleceğimize, genç arkadaşlarımıza bir ışık olacaktır. Bizim yaşadıklarımızı, sadece biz yaşıyoruz. 3 Temmuz'da olsa, 4 Nisan'da olsa... Ama bunu unutturmayacağız. Farklı işlerin, farklı olayların olduğunu bildiğimiz bir dönemdi. Neyin ne olduğunu biliyoruz aptal değiliz. Aslında söylenecek çok şey var" diye konuştu.

4 Nisan'daki Fenerbahçe otobüsüne saldırı olayına değinen Mehmet Topal ise, "Kurşunlanma olaylarından sonra şampiyonluğumuzu kaybettiğimizi konuşuyorduk arkadaşlarımızla. Şampiyonluğun dışında hayatımızı da kaybedecektik. Feda olsun bin kere ama böyle haince bir saldırıdan dolayı olması ailemizi derinden üzecekti" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:39 Kaynak: İHA

Mehmet Topal, Volkan Demirel, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor
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