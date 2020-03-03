Ersun Yanal: 'Fenerbahçe'ye zor şartlar altında veda ediyorum!' - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersun Yanal: 'Fenerbahçe'ye zor şartlar altında veda ediyorum!' - Son Dakika Spor

Ersun Yanal: 'Fenerbahçe'ye zor şartlar altında veda ediyorum!'

13 dakika önce

Ersun Yanal'ın sözleri şu şekilde;Bugün yine şehidimiz var, Allah'tan rahmet dilerim. Trabzonlu, ailesinin ve ülkemizin başı sağolsun. Böyle bir atmosferde futbol oynamak, konuşmak canımızı yakıyor.

Ersun Yanal: 'Fenerbahçe'ye zor şartlar altında veda ediyorum!', System.String[]

Ersun Yanal'ın sözleri şu şekilde;


Bugün yine şehidimiz var, Allah'tan rahmet dilerim. Trabzonlu, ailesinin ve ülkemizin başı sağolsun. Böyle bir atmosferde futbol oynamak, konuşmak canımızı yakıyor. Ülkemizin büyüklüğünü bilerek bir şeyler yapmalıyız.


Fenerbahçe'nin ne zaman bir gereksinimi olursa ben orada olurum. Fenerbahçe'ye zor şartlar altında geldim ve zor şartlar altında veda ediyorum.


"TÜRKİYE'NİN İHTİYACI VAR"


Fenerbahçe birçok kupa yarışına katıldı, Avrupa'da yarıştı, düşmeye oynadı, zirvenin uzun süre kalıcısı oldu. Ama hiçbir dönemde transfer yapamamazlık olmamıştı. Bunu doğru anlamak lazım. Bize karşı bir düzen var! Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var.


Ersun Yanal gidebilir, oyuncular gidebilir ama Fenerbahçe bakidir. Bunu camiamız doğru anlar ve analiz ederse sorunlar hızlı ve çabuk çözülecektir. Alanyaspor, hatta Trabzonspor maçından başlayarak süregelen bu konuşmalarımız vardı... Benim bırakmam ile bu işler düzelecek ise hiç düşünmeden bırakırım.


Fenerbahçe her alanda büyük bir sivil toplum örgütüdür. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Fenerbahçe'nin büyüklüğü başka bir büyüklüktür. Yaşanan süreci bir kez daha düşünün, haksızlık yapıyorsunuz.

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:46 
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