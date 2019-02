Ersun Yanal: Gereken Sonuçları Alarak Devam Etmek İstiyoruz

Ali DANAŞ / İSTANBUL - Ersun Yanal, "Futbol adına güzel bir gündü.

Ali DANAŞ/ İSTANBUL - Ersun Yanal, "Futbol adına güzel bir gündü. Her iki takım da futbol oynama haklarını iyi değerlendirdi" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona ererken, sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Ersun Yanal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Ersun Yanal, "Çok kötü başladık. Rakibimize oyunu her alanda verdik ve bunun cezasını da çektik. İkinci yarıda inandık ve başardık. Bu sonuçları alacak bir ekibe sahip değiliz ama bunu başarmak için takım olmamız gerekiyor ve bu da bize bedel olarak geri döndü. Bundan memnun olduğumuzu söyleyemem ama en azından bugün taraftarlarımıza bu dönüşle mutluluk verdiğimizi bilmek güzel oldu. Bundan sonra hem oyun olarak hem skor olarak gereken sonuçları alarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Futbolun bir takım oyunu olduğunu belirten Yanal, "Futbol takım oyunudur. Benim devre arasında yaptığım konuşmayla ilgili değil, herkesin buna reaksiyon vermesi gerekiyor. Bugün takımda bir değişiklik gerekiyordu, takımımızda bu refleksi gösterecek oyuncular var. Onlar pas verdi, ben de gol yaptım. Birkaç dokunuş yaptığınızda bu geri gelir. Ne konuştuğunuz değil oyuncuların ne yaptığı önemli. Bu refleksi ilk yarıda da göstermeliydik ancak Beşiktaş'ın baskısı nedeniyle bu ritmi yakalayamadık. Hiçbir oyuncuyu ayırmadan bu refleksi gösteren takımı tebrik etmek gerekir. İki oyuncu değiştirerek bu refleksi yakalayamazsınız o sadece bir dokunuştur. Diğer maçlarda da umarım bu refleksi gösterirler" şeklinde konuştu.



Frey'in kadroya alınmamasıyla ilgili kendisine yöneltilen bir soru üzerine ise Ersun Yanal, şu ifadeleri kullandı: "Herhangi bir mesaj vermedim. Böyle bir kadronun neler yapabileceğini gördük. Her oyuncumuz değerli ve bazen performansları yeterli olmuyor. Israr etmeye gerek yok. Bu şekilde oynandığında da olur. İlk yarı bu baskıya karşılık veremedik. Tamamen psikolojik bir durumdu. Oynadığımız oyun var, şablonumuz var. Bunu refleks olarak söylemeyeyim ama değiştirdik. Kendi oyunumuzu oynadığımızda ortaya bu skor çıktı. Beşiktaş'ın ve taraftarlarının skor rahatlığını da fırsata çevirdik."



Sarı lacivertli taraftarların desteğine de değinen Ersun Yanal, "Taraftarımızla varız. Onların bir isteği ve talebi olduğunda birbirlerini ödüllendirmeliler. Bugün zaten destekleri görüldü. Bizi en çok motive eden şey onların desteği ve sevgisi" dedi.



Siyah beyazlı ekibin güçlü bir takım olduğunu söyleyen Ersun Yanal, "Beşiktaş güçlü bir takım. İkinci yarıya da galibiyet serisiyle başladılar. Bugün kullanamadıkları oyuncuları da vardı. Skoru bu şekilde karşılıksız alması ve bizim tepki göstermemiz sizi aldatmamalı. Biz olağan oyunumuzu oynamadık. Beşiktaş'ın nasıl bir hamle yapacağını düşünmeden kendi hamlemizi düşündük. Kendi oyunumuzu rakibe gösterdiğimizde bizi çok zor yenerler. Hangi takım olursa olsun" şeklinde konuştu.



Ligin sonuna kadar farklı bir Fenerbahçe göreceklerini belirten Ersun Yanal, "Yeterli bir performansımız yok. Daha özgür daha aktif bir Fenerbahçe olmasını istiyorum. Biz 3 kulvarda da takım olamamış, sonuç alamamış ve özellikle ligde kötü dönem geçirdik. Bu 3 kulvar takım olamayan bir ekip için 3 günde bir maç demektir. Sakatlar, cezalılar vardı. Her kulvarda birkaç yarayla çıkıp, tekrar başka takımla devam etmek gerekiyor. Bu süreci yönetmek zor bir durum. Çok hızlı bir şekilde takım haline gelmemiz gerekiyor. Bu planlama içinde sıkıntılarla uğraşıyoruz. Tek kulvarda gidip diğer kulvarları rahat oynayabilme şansına sahip değildik. Ligde kötüydük. Bu dönemi yönetmekte çok zorlandık. Her seferinde birkaç oyuncu kaybettik. Üst üste iki maç aynı kadroyla oynamak konusunda sıkıntıdaydık. Ama evet daha iyi yönetebilirdik. Mesela Bursa, Kayseri'de kaybettiğimiz maçlarda ciddi kayıplarımız var. Erzurum, Konya maçları da öyle. Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum zaten. Eksiklerimizi, kadromuzun ne olduğunu iyi biliyoruz. Ligin sonuna kadar farklı bir Fenerbahçe olacak. Bunun acısını çıkaracağız. Önümüzde bizi ne beklediğini de çok iyi biliyoruz. Bu hepimizin olmazsa olmazı" diyerek sözlerini noktaladı.



