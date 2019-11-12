Son Dakika Haberleri: Ersun Yanal gözünden ameliyat oldu
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Ersun Yanal gözünden ameliyat oldu

6 saat önce

Fenerbahçe, Teknik Direktör Ersun Yanal'un gözünden küçük çapta operasyon geçirdiğini ve bu sebeple birkaç gün istirahat edeceğini açıkladı.

Ersun Yanal gözünden ameliyat oldu, System.String[]

Fenerbahçe, Teknik Direktör Ersun Yanal'un gözünden küçük çapta operasyon geçirdiğini ve bu sebeple birkaç gün istirahat edeceğini açıkladı.


Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:


"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, geçirdiği küçük çaptaki göz operasyonu nedeniyle birkaç gün istirahat edecektir. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'a geçmiş olsun dileriz." - İSTANBUL

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:01 Kaynak: İHA
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