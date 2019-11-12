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Ersun Yanal, gözünden operasyon geçirdi
6 saat önce
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, gözünden küçük çaplı bir operasyon geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:04 Kaynak: AA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, gözünden küçük çaplı bir operasyon geçirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Yanal'ın gözünden geçirdiği operasyon nedeniyle birkaç gün istirahat edeceği kaydedildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına bu akşam teknik direktör Ersun Yanal'dan yoksun başlayacak.
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