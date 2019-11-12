Son Dakika Haberleri: Ersun Yanal, gözünden operasyon geçirdi
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Ersun Yanal, gözünden operasyon geçirdi

6 saat önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, gözünden küçük çaplı bir operasyon geçirdi.

Ersun Yanal, gözünden operasyon geçirdi, System.String[]

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, gözünden küçük çaplı bir operasyon geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Yanal'ın gözünden geçirdiği operasyon nedeniyle birkaç gün istirahat edeceği kaydedildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına bu akşam teknik direktör Ersun Yanal'dan yoksun başlayacak.

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:04 Kaynak: AA
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