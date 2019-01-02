Son Dakika Haberleri: Ersun Yanal: "Hep Birlikte Başaracağız"

Ersun Yanal: "Hep Birlikte Başaracağız"

47 dakika önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlara seslenerek, "Hep birlikte başaracağız" dedi.

Ersun Yanal:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlara seslenerek, "Hep birlikte başaracağız" dedi.

Bu sezon lige kötü bir başlangıç yapan ve düşme hattında bulunan Fenerbahçe'de ilk yarının bitimine iki hafta kala takımın başına getirilen Teknik Direktör Ersun Yanal, sosyal medya hesabından taraftarlara umut dağıttı. Yanal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Unutmayın, biz hedeflerinden çok daha büyük bir camiayız. Hep birlikte başaracağız! #İnanFenerbahçe" - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Ersun Yanal, Spor
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