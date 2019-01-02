Ersun Yanal: "Hep Birlikte Başaracağız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlara seslenerek, "Hep birlikte başaracağız" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlara seslenerek, "Hep birlikte başaracağız" dedi. Bu sezon lige kötü bir başlangıç yapan ve düşme hattında bulunan Fenerbahçe'de ilk yarının bitimine iki hafta kala takımın başına getirilen Teknik Direktör Ersun Yanal, sosyal medya hesabından taraftarlara umut dağıttı. Yanal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Unutmayın, biz hedeflerinden çok daha büyük bir camiayız. Hep birlikte başaracağız! #İnanFenerbahçe"



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ersun Yanal'dan Fenerbahçeli Taraftarlara Mesaj: Hep Birlikte Başaracağız

Ali Koç'un Transferi İçin Büyük Çaba Sarf Ettiği Cesc Fabregas, Monaco'ya Gidiyor

Fenerbahçe'nin Göndermek İstediği Yassine Benzia İçin Lille Kulübünden Ret!

Son Dakika! AK Parti Samsun İl Başkanı Görevden Alındı