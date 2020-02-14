Ersun Yanal'ı korkutan istatistik! Sadece iki oyuncu... - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersun Yanal'ı korkutan istatistik! Sadece iki oyuncu... - Son Dakika Spor

Ersun Yanal'ı korkutan istatistik! Sadece iki oyuncu...

6 saat önce

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, skor yükünü Muriqi ve Kruse'nin dışında paylaşacak oyuncu arıyor.

Ersun Yanal'ı korkutan istatistik! Sadece iki oyuncu..., System.String[]

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, skor yükünü Muriqi ve Kruse'nin dışında paylaşacak oyuncu arıyor.


Bunun sebebi ise 2020 yılı içerisinde oynanan 4 lig maçında ligde Fenerbahçe formasıyla sadece 2 futbolcunun gol atabilmesi. Bu isimler Vedat Muriqi ve Max Kruse'ydi. Bu ikiliyle skoru paylaşacak üçüncü bir isim çıkmadı.


Rodrigues asistleriyle skor katkısı verse de gol atamadı. Oysa ki, sarı-lacivertliler ligin ilk yarısında skoru en çok paylaşan takım görüntüsündeydi.


Fenerbahçe'de ligin ilk yarısında tam 14 oyuncu gol attı ve takım bu alanda ligin lideriydi. Ersun Yanal, ilk yarıdaki gibi skorun paylaşımı konusunda çalışmalar yapıyor.


Bu noktada takıma uyarılarda bulunan Yanal, "Hücum oyuncuları takım savunmasına nasıl katkı yapıyorsa, geri kalan herkes de skoru paylaşacak" ifadelerini kullanıyor.


YÜKÜ KRUSE VE VEDAT ÇEKİYOR


Max Kruse bu sezon ligde 16 maça çıkarken rakip fileleri toplam 6 kez sarstı, 5 kez de asist yaptı. Vedat Muriqi sarı-lacivertlilerde ligde 12 gol atıp 4 asist yaparak toplamda 16 gole direkt katkı yaptı.


SEZONUN İLK YARISINDA LİGDE GOL ATANLAR


Muriqi, Kruse, Deniz,Ferdi, Rodrigues, Dirar, Gustavo, Serdar, Tolga, Ozan, Emre, Moses, Jailson ve Zanka.


SEZONUN İKİNCİ YARISINDA LİGDE GOL ATANLAR


Muriqi ve Kruse. (Sabah)


Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'nin rakibi Trabzonspor oldu
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues derbide forma giyemeyecek Joseph Yobo, Nijerya Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü oldu Volkan Demirel'in Galatasaray göndermesi, sarı-kırmızılıları kızdırdı

Son Dakika Haberleri
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
13:41 Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!
13:41 Bora Duran'la klasikler gecesi
13:09 Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Kerem Bursin'e gönderme: Bir bu kalmıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 15:36:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ersun Yanal'ı korkutan istatistik! Sadece iki oyuncu... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]