Son Dakika Haberleri: Ersun Yanal iddialı konuştu: 'Arkamızda kalacaklar'
Son Dakika Spor Ersun Yanal iddialı konuştu: 'Arkamızda kalacaklar'

Ersun Yanal iddialı konuştu: 'Arkamızda kalacaklar'

6 saat önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyun olarak üstün bir maçı geride bıraktıklarını ifade etti.

Ersun Yanal iddialı konuştu: 'Arkamızda kalacaklar', System.String[]

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyun olarak üstün bir maçı geride bıraktıklarını ifade etti.


Yanal, "Deplasmanda kaybettik. Rakamlar, istatistikler önümüzde lehimize olsa da skoru alamadık. Rakamların bizim lehimize olduğu ortamda skoru çevirmeliyiz. 2 deplasman kaldık bu sezon, böyle devam ederse hepimiz zirve yarışında yara alırız" dedi.


Şampiyonluk yolunda iddiasını çok net bir şekilde ortaya koyan tecrübeli teknik adam, "Sezon sonu biz arkaya baktığımızda herkesi arkamızda göreceğiz, herkesin arkamızda kaldığını göreceğiz, kimsenin ve taraftarlarımızın şüphesi olmasın" diye konuştu.


Yenilgideki sorumluluğu üstlenen Fenerbahçe'nin teknik patronu, "Bu sorumluluk benim, sorumluluğu alıyorum. Bu işin kurgusunu yazan arkadaşlara selam olsun, bir kez daha izleyip kararını versinler" yorumunu yaptı.


'Benim işim değil'


Ersun Yanal, sadece futbol içi konuları konuşacağını vurgulayıp şu ifadeleri kullandı: "Hakemleri eleştirmek benim işim değil. O konulara girmek istemiyorum. Ben takımımın performansından sorumluyum. Takımımın bu maçta performansta sonucu almalıydı. Daha iyisini yapabilecek bir takımız.


Lig bittiğinde arkamıza baktığımızda herkesin arkamızda kaldığını göreceğiz. Elimizde bir kadro var, bunu en iyi şekilde kullanacağız.


Biz artık takım halinde en iyi şekilde cevabı vereceğiz, kredinin az olduğunu düşünüyorum."

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:42 
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