Ersun Yanal'ın derbi planı

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sakatlığı bulunan futbolcular nedeniyle birkaç haftadır güçlük yaşayan teknik heyete, Emre, Isla ve Hasan Ali'den iyi haber geldi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın kaptan Emre Belözoğlu'nu direkt olarak ilk 11'e koymayı planladığı öğrenildi. Isla ve Hasan Ali'den özellikle Şilili oyuncunun takıma dönmeye tamamen hazır olduğu ancak kararı Ersun Yanal'ın vereceği ifade edildi. Hasan Ali'nin durumunun ise sahaya çıkmaya veya en azından 90 dakika oynamaya elverişli olmadığı öğrenildi.



Derbiye kadar iyileşebileceği konuşulan Moses'ın ilk 11'de oynaması ise beklenmiyor. Yıldız oyuncunun iyileşmesine karşın maç ve idman eksikliği nedeniyle kenarda bekleyeceği belirtiliyor. Yanal'ın sakatlıktan çıkan futbolcuları 11'de sahaya sürmek yerine kenarda hamle oyuncusu olarak tutmayı ve maçın gidişine göre değerlendirebileceği öğrenildi. Yanal'ın futbolcularına en fazla vurguladığı konu ise maç boyu sakin kalmak.



Yanal'ın stoper tercihinin, Rami'nin Ankaragücü maçındaki kötü performansı sonrası Jailson-Zanka şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ortada yine Ankaragücü maçının ikinci yarısındaki Emre-Gustavo ikilisini çok beğenen Yanal'ın, Rodrigu



es'in sakatlığı dolayısıyla sıkıntı yaşanan sol açık pozisyonuna ise Tolga Ciğerci'yi koyması etmesi bekleniyor. Sağ kanatta Deniz Türüç, forvet arkasında Max Kruse ve ileri uçta da her zamanki gibi Vedat Muriqi'nin formaya yakın olduğu dile getirildi. Adil Rami kulübede Moses yetişemiyor.



Yanal'ın şu 11'i çıkarması bekleniyor: Altay, Jailson, Zanka, Ozan (Isla), Dirar, Gustavo, Emre, Kruse, Tolga Ciğerci, Denz, Vedat Muriqi