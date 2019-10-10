Ersun Yanal'ın gözdesi Melnjak Ocakta geliyor!

Sol bekte Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı Ersun Yanal'ın savunma kurgusundaki planları bozarken o bölgede Nabil Dirar görev aldı. Faslı futbolcunun fedakarlık yaparak iğnelerle oynadığı ortaya çıktı ve deneyimli isim milli arada ameliyat oldu.



Dirar iyileşmiş olsa dahi sol bek eksikliğine sürekli vurgu yapan teknik direktör Ersun Yanal, yaz transfer döneminde gerçekleştirilemeyen sol bek transferinin Ocak ayı transfer döneminde bitirilmesini istedi.



Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'un başarılı sol beki Dairo Melnjak için Karadeniz ekibinin kapısını çalacak.



Karadeniz ekibinden sezon başında Vedat Muriç'i transfer eden Fenerbahçe, 26 yaşındaki Dario Melnjak için de cazip bir teklif sunacak.



Teknik direktör Ersun Yanal'ın Hırvat sol beki çok istediği ve transferi için şartların zorlanması talebinde bulunduğu kaydedildi.

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