Fenerbahçe, sahasında berabere kaldı - Son Dakika

Fenerbahçe, sahasında berabere kaldı

04.03.2021 19:21
Fenerbahçe, sahasında berabere kaldı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Fraport TAV Antalyaspor, Fredy'nin 12. dakikada attığı golle 1-0 üstün tamamladı.

Fenerbahçe, 83. dakikada Enner Valencia'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Büyük heyecana sahne olan kalan bölümde 2 takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla ligde 4. beraberliğini yaşayan Fenerbahçe, puanını 55'e yükseltti. Süper Lig'de 14. kez berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor ise puanını 35'e çıkardı.

Penaltı, VAR incelemesinden sonra iptal oldu

Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Maçın 90+1. dakikasında Dimitrios Pelkas, ceza sahasında Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve maçın hakemi Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Öztürk, 90+3. dakikada penaltıyı iptal etti ve Pelkas'a sarı kart çıkardı.

Sakatlanan Mesut maça devam edemedi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabakaya devam edemedi.

Mesut Özil, karşılaşmanın 64. dakikasında Fredy ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Saha içinde bir süre tedavisi yapılan 32 yaşındaki oyuncunun sol ayağının üzerine basmakta zorluk yaşadığı görüldü. Mesut, saha kenarına getirilen sedye ile soyunma odasına götürüldü.

Mesut Özil'in yerine 67. dakikada İrfan Can Kahveci oyuna dahil edildi.

- Valencia, 6. golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, bu sezon 6. kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil olan Valencia, 83. dakikada sarı-lacivertli takımın beraberlik golünü attı.

Enner Valencia, bu gollerin 5'ini Süper Lig'de, 1'ini ise Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.

İrfan Can Kahveci, ilk kez forma giydi

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği İrfan Can Kahveci, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Sarı-lacivertli takımın Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçın 67. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna dahil olan 25 yaşındaki futbolcu, böylece ilk maçına çıktı.

Antalyaspor'da yenilmezlik serisi 14 maça çıktı

Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon tüm kulvarlarda yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.

Kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere yaptığı son 14 karşılaşmada mağlup olmadı. Antalyaspor, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 9 beraberlik yaşadı.

Ersun Yanal'ın öğrencileri, 29 Aralık 2020'de Antalya'da Atakaş Hatayspor'a 6-0 yenildikleri maçtan bu yana yenilgi yüzü görmedi.

Öte yandan Antalyaspor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 12 maça çıkararak bu kulvarda kulüp rekorunu yeniledi.

Antalyaspor'un Süper Lig'de bininci golü Fredy'den

Karşılaşmanın 12. dakikasında fileleri havalandıran Fredy, kırmızı-beyazlı takımın Süper Lig'de bininci golünü kaydetti.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig tarihinde bininci golünü atan 12. takım oldu.

Ligde daha önce Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Altay, Gaziantepspor, Eskişehirspor ve Samsunspor bu gol sayısına ulaşmıştı.

Ersun Yanal'dan Süper Lig'de 500. maç

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'de 500. maçına çıktı.

Deneyimli çalıştırıcı, Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rıza Çalımbay, Yılmaz Vural ve Aykut Kocaman'ın ardından bu unvana ulaşan 6. teknik adam oldu.

Ersun Yanal, teknik adamlık kariyerinde Antalyaspor'un yanı sıra Fenerbahçe, Trabzonspor, Eskişehirspor, Manisaspor, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ve Denizlispor'da görev yaptı. Yanal, 2004-2005 yıllarında A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü de üstlenmişti.

Öte yandan Fraport TAV Antalyaspor'un kalecisi Ruud Boffin, maçın ardından kırmızı kart gördü. Soyunma odasına giderken Fenerbahçe'nin yedek kulübesinin üstündeki tribünde yer alan kişilerle sözlü atışma yaşayan Boffin, hakem Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe, sahasında berabere kaldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, sahasında berabere kaldı - Son Dakika Spor


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