Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Biz de oyuncularımız da kaybettikleri için üzgünüz. Bu tür maçların bir daha oynanması adına kendimizi geliştireceğiz. Biz iyi bir takımız ve bu güvenin devam etmesini istiyoruz" dedi. Takımın performansının artacağını da belirten Yanal, "Bu takımın performansının sorumlusu benim. Daha iyi olacaklar. Performansları artarak devam edecek" yorumunu yaptı.



Fenerbahçe, ligin 7. haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal mücadeleyi değerlendirdi. Kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Yanal, "Bugün ilginç bir maç oldu. Oyuncularım da aynı görüşü paylaşıyor. Kapalı savunma bizi çok zorladı. İhtiyacımız olan kanat eksikliğini hissettik. İki oyuncumuzu çok aradık. Rakibi açmak için çok denedik ama açamadık. Merkezden büyük hata ile gol yedik. Onun dışında rakibe üstün olduğumuz anlarda pozisyonları gole çeviremedik. Kanat oyuncularımızın biran önce dönüp, bu maçları rahat geçirmemiz gerek. Bu tür oyunlar oynanacak. Rakipler bize diren gösterecek. Oyuncularımızın kazanma arzusu, bırakmamaları, devam etme içgüdüleri oldukça iyi. Oyuncularımız üzüldü kaybettikleri için. Bu tür maçların bir daha oynanması adına kendimizi geliştireceğiz. Taraftarımız çok destekledi. 6 hafta boyunca ortaya koyduğumuz performans sonucu onların güveninin devam etmesini istiyoruz. Biz iyi bir takımız ve bu güvenin devam etmesini istiyoruz" dedi.



11 tercihini hakkında konuşan Yanal, "Maç sonuca göre konuşuyoruz hep. Bir kadromuz var en büyük sıkıntımız kanat organizasyonları. Az bir süreç kaldı. Umarım milli arada bu oyuncular aramıza katılır. Hazır olmak için o oyuncuların biraz zaman ihtiyacı var. Bunu yakaladığımızda çok farklı bir Fenerbahçe olacak" ifadelerini kullandı.



"Bireysel hataları en aza indirmeliyiz"



Bireysel hatalardan gelen goller hakkında sorulan soruya Yanal, "Oyunu forse eden ve domine eden bir takım olmalıyız. Bunu geliştirmek için çalışıyoruz. Buna kaza diyoruz ama bu bir hata. Biz bireysel hatalar en aza indirmek için bir sürece gireceğiz. Oyuncu kazandık bazı oyuncuları ilk defa denedik. Şampiyonluk bu kazaları minimuma indirmekle geçiyor. Buna çalışacağız. Milli takım dönüşü büyük olasılıkla bütün oyuncularımız katılacak biz. Ama onların da zamana ihtiyacı olacak" yanıtını verdi.



"Takımın performansı artacak"



İsla'nın penaltı pozisyonuna hakkında ise tecrübeli çalıştırıcı, "Ben futbol oynanması gerektiği, futbolun hızlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar olacak. El konusunda yeni uygulanan bir kural var. Bunu tartışmak çok de yeri değil. Bir pozisyonumuz var mesela gol olacak bizim oyuncumuzdan dönüyor. Oyunun içinde bu var. Oyuncularımın becerileri ve kazanma arzuları bana ilham veriyor. Duyarsız değiller. Soyuna odasında da duyarlarını gördüm. Analizlerimizi yapacağız. Ligi biraz daha doğru yorumlamamız lazım. Herkes kolay kazanmıyor. Daha iddialı bir lig var artık. Mağlubiyeti hak ettik mi hayır. Oyunun kötü olmasının nedenlerini oynayabileceğimiz mevkilerdeki eksikleri görerek yorumlamamız lazım. Bu bahane değil. Kazandığımız maçlarda da söylüyorum bu eksik bölgeleri. Bu takım orijinal mevkiilerinin oyuncuları oynadığında daha farklı takım olacak. Bu takımın performasının sorumlusu benim. Daha iyi olacaklar. Performansları artarak devam edecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL