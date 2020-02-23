Ersun Yanal kırmızı kart gördü - Son Dakika
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Ersun Yanal kırmızı kart gördü

6 saat önce

Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı derbi maçta teknik direktör Ersun Yanal, kırmızı kart gördü.

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Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı derbi maçta teknik direktör Ersun Yanal, kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın 66'ncı dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Onyekuru'nun pozisyonunda hakem Umut Meler'e itirazlar ederek sahaya girdi. Yanal itirazlarını sürdürürken elleriyle de tepki gösterdi. Yardımcılarını da dinleyen Umut Meler, Yanal'a direkt kırmızı kart gösterdi.

Öte yandan yardımcı antrenör Volkan Kazak da sarı kart gördü.


- İstanbul
Ersun Yanal, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:41 Kaynak: DHA
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