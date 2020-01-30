Ersun Yanal: Kulaklarınızı tıkayın sahaya odaklanın - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersun Yanal: Kulaklarınızı tıkayın sahaya odaklanın - Son Dakika Spor

Ersun Yanal: Kulaklarınızı tıkayın sahaya odaklanın

39 dakika önce

Süleyman ARAT - Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak olan F.Bahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularını hem fiziksel, hem taktiksel hem de mental olarak maça hazırlıyor.

Ersun Yanal: Kulaklarınızı tıkayın sahaya odaklanın, System.String[]

Süleyman ARAT - Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak olan F. Bahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularını hem fiziksel, hem taktiksel hem de mental olarak maça hazırlıyor.


Dün yapılan antrenman öncesinde futbolcularla bir toplantı yapan tecrübeli teknik adam, oyuncularından saha dışı tartışmalara kafalarını yormamalarını, sadece futbola odaklanmalarını istedi. Yanal yaptığı konuşmada özetle şu ifadeleri kullandı:


"Sadece futbola odaklanacağız, sahada kalacağız. Hiç birinizin saha dışı tartışmalara kafasını yormasını istemiyorum. Kulaklarınızı tıkayın, sahada kalın. Biz iyi bir takımız, artık deplasmanda da kazanma alışkanlığını elde ettiniz. Bunu sürdüreceksiniz. Bizim bir oyun tarzımız var, bir futbol mentalitemiz var. Cumartesi akşamı sahaya çıkıp kendi futbolumuzu oynayıp, tarzımızı sahaya yansıtacağız. Trabzonspor da ligin çok önemli ekiplerinden biri onlar da ligde çok önemli ve başarılı bir performans sergiliyorlar."


TAKIMDA iKi EKSiK VAR Trabzon maçına Hasan Ali ve Sadık dışında tam kadro olarak hazırlanan F.Bahçe'de Emre Belözoğlu dünü bireysel çalışarak geçiirken bu oyuncunun da bugün takıma dahil olması bekleniyor.


Ersun Yanal, Bahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:34 
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