Son Dakika Haberleri: Ersun Yanal Maçı Değerlendirdi

Ersun Yanal Maçı Değerlendirdi

14 dakika önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ümraniyespor mağlubiyeti sonrası, "Sorulacak soruları daha sonra cevaplayacağız" dedi.

Ersun Yanal Maçı Değerlendirdi, System.String[]
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ümraniyespor mağlubiyeti sonrası, "Sorulacak soruları daha sonra cevaplayacağız" dedi. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Ersun Yanal, "Her taraftar gibi bizim de bugün beklemediğimiz bir sonuç oldu" diyerek, "7 günlük bir süreç içerisinde takımı rejenere edecek bir takım çalışmaların sonlanması için hızlanmak ve gerçekleştirmek durumundayız. Oyuncuları lig maçına hazırlamak durumundayız. Biz bunu yapabilecek çalışmaya başlamış durumdayız. Bazen bu sürprizleri kabul etmek oldukça zor. Uzun zamandan beri devam eden bu havayı dağıtmak için oldukça önemli bir andayız. 7 gün sonra transfer dönemi bitecek ve onunla birlikte yenilenmiş bir takımla taraftarın karşısında olmayı çok istiyoruz. Sorulacak soruları daha sonra cevaplayacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Ersun Yanal, Spor
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