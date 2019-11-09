"BU OYUNDAN DAHA İYİSİNİ OYNAMALIYIZ"



Kazanmalarına rağmen oynanan oyundan mutlu olmadığını ifade eden Ersun Yanal, "Maçın sonucu ne olursa olsun oyundan mutlu değilim. İyi oyunla kaybettiğimiz maçları da düşünecek olursak orada da mutlu olmamıştık. Biz bu oyunun çok daha iyisini oynamalıyız. Biz buraya başkanımızdan en genç oyuncumuza birçok şeyi değiştirmek için geldik. Bunu da değiştireceğiz" diye konuştu.



Kasımpaşa'ya özgü dolu sözlerde bulunan Ersun Yanal, "Kasımpaşa'nın ligde ilginç sonuçlar alacağını düşünüyorum. Çok daha olgunlaşmış bir takım. Bugün bunu gösterdiler, ilginç sonuçlar alacaklarını düşünüyorum" dedi.



"KÖTÜ OYUNUN SORUMLUSU BENİM"



Oynanan kötü oyunun sorumlusunun sadece kendisi olduğunu belirten Yanal, "Oyunu oynayan futbolcuları suçlamak en kolayı. Bütün sorumlusu benim. Oyuncuları sahaya çıkaran benim. Sorunun da çözümün de noktası benim. Bugünkü oyunun sorumlusu da bunu değiştirecek olan da benim" şeklinde konuştu.