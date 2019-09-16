Ersun Yanal: 'Ne bahanemiz ne de çekincemiz var. '

Ersun Yanal'ın sözlerinden önemli satır başları şu şekilde:



"Bireysel hatalardan kaybettiğimiz oyun. Önemli olan bir duruş. Oyunun kazanılması için duruşu sergilemeliyiz. Bu duruş asla değişmemeli. Ne bahanemiz ne de çekincemiz var. Uzatmalardaki yediğimiz gol, ikinci yarının başındaki hatalı gol... Bunlar olabilir. Bizim hedefimiz oyununu bırakmamak. Bugün sahada bu takım var. Bu takımla uzun bir maratonda yarışacağız. Bütün oyunculara ihtiyacımız olacak. Ortaya bir karakter koymak istiyoruz. Bunu sonuna kadar götürmek istiyoruz. Önümüzde uzun süreç var. Her şey yerine oturacaktır."