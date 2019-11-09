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Son Dakika Güncel Ersun Yanal: 'Oynanan oyundan memnun değilim'

Ersun Yanal: "Oynanan oyundan memnun değilim"

6 saat önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kasımpaşa karşısında oynadıkları oyundan memnun olmadığının altını çizerek, bu konuda sorumluluğun kendisinde olduğunu belirtti.

Ersun Yanal:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kasımpaşa karşısında oynadıkları oyundan memnun olmadığının altını çizerek, bu konuda sorumluluğun kendisinde olduğunu belirtti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oynadıkları oyundan memnun olmadığını aktaran Yanal, "Oyundan memnun değilim. İyi oyunlarla kaybettiğimiz maçları düşünürsek biz bu oyunun çok daha iyisini oynayıp taraftarımız mutlu etmek ve onlarla oyunu paylaşmak durumundayız. Biz buraya başkanımızdan en genç oyuncumuza kadar birçok şeyi değiştirmek için geldik. Bunu değiştireceğiz. Bugün oyunun içerisinde herkesin tutumu daha güvenli ve inandırıcı olmalıydı. Bugünkü penaltı ya da kararları herkes tarafından değerlendirilecektir ama biz kendi oyunuza bakıp geliştirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

"SKORU ARTTIRMALIYIZ"

İyi istatistiklere sahip olduklarını fakat skoru arttırmaları gerektiğinin altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Takımın koşma problemi yok. Koşuda lig ortalamasında en üstteki takımlardan birisiyiz. Bunu golle sonuçlandırma gibi sorunlar vardı. Geç kurulmuş takımız. Gelişmeye müsait bir takımız. Daha pozitif olmaya çalışacak bir takımız. Türkiye'de en iyi istatistik yapan takımız. Skor her şey. Skoru arttırmalıyız" değerlendirmesini yaptı.

"BUGÜNKÜ OYUNUN SORUMLUSU BENİM"

Yanal, kötü oyundan kendisinin sorumlu olduğunu belirterek, "Oyun için oynayan futbolcuları suçlayamam. Oyuncuları sahaya ben çıkarıyorum. Bütün sorunun çözüm noktası da benim, bugünkü oyunun sorumlusu da benim. Değiştirecek olan da benim. Oturur oyuncularla hallederim" açıklamasını yaptı.

(Bora Akyol - Uygar Aydın/İHA)

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
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