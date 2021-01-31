Ersun Yanal: "Oyuncularım sahada iyi bir disiplin ortaya koydu" - Son Dakika

Deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden FT Antalyaspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, "Bugünkü maçın özetinde ben sadece oyuncularımızın üstün oyun disiplinini ve oynama arzularını söyleyebilirim" dedi.

Süper Ligin 22. haftasında Antalyaspor deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Yanal, "Oyuncularımızın bugünkü oyun disiplinine sadık kalmaları, oyun planını uygulama konusunda bazen yeterlilikleri olamasa da bunu disiplinli bir şekilde yapmaları kendi öz güvenleri açısından önemli bir mesafeyi tamamlamış ve yeni mesafeyi kat etmek için cesaret toplamış olduk. Bugünkü maçın özetinde ben sadece oyuncularımızın üstün oyun disiplini ve oynama arzularını söyleyebilirim. Sidney Sam'ın doğum günüydü, doğum gününde gol atması bizi iyice mutlu etti. Oyuncularımızın bütün maçlarda ve takımımızın diğer arkadan gelecek oyuncularımız Doğukan gibi Amilton oyuncularımızın bize katılacağını da düşünürsek daha rekabetçi ve kaliteli takım olma adına yolumuza devam etmek istiyoruz. Ben tekrar oyuncularımızın kendileri ve takımları için ortaya koydukları disiplin için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Engin Yağcı - Cem Geçim/İHA)