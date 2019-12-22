Ersun Yanal: "Oyuncularıma özverileri için teşekkür ediyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersun Yanal: 'Oyuncularıma özverileri için teşekkür ediyorum' - Son Dakika Spor

Ersun Yanal: "Oyuncularıma özverileri için teşekkür ediyorum"

6 saat önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-1 kazanılan Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Ersun Yanal:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-1 kazanılan Beşiktaş maçının ardından konuştu. Yanal toplantıya Emre Belözoğlu ve Sportif Direktör Comolli ile birlikte gelirken, soru almadı. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına galibiyet nedeniyle teşekkür etti. Yanal çıkan dedikoduların Fenerbahçe'yi yıkamayacağını söyledi.


Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-1 kazanılan Beşiktaş karşılaşmasının ardından basın toplantısında konuştu. Hafta içinde çıkan haberlere tepki gösteren Yanal, basın toplantısına bugün sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Kaptan Emre Belözoğlu ve Sportif Direktör Damien Comolli ile birlikte çıktı.


Herkesin yapması gerektiğini yaptığını söyleyerek sözlerine başlayan Yanal, "Fenerbahçe bugüne kadar oynadığı birçok maçta da bundan farklı oynamadı. Birçok futbolcumuz farklı mevkilerde oynadı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar ve fedakarlıklarına da teşekkür ediyorum. Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Bu saldırılarla biz yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek. Fenerbahçe, dedikodularla, arkadan konuşmakla yıkılacak bir takım değil. Kaptanın bir problemi vardı ve en son buraya gelip burada denedi kendisini. Oynayamadı. Bizi kırmadı ve buraya geldi. İlk konuştuğumuz günden bu yana birlikteliğimizde bir problem olmadı. Büyük bir destek kendisi. Bu tür karalamalara itibar etmeyin. Futbolumuzu kaostan kurtarın, futbolu kaosla beslemeyin. Empati yapın, bunu yaptığınız zaman zaten problem kalmayacak. Bu markaya zarar vermeyin" dedi.


İyi bir oyun olduğunu söyleyen Yanal, "Birçok kaybettiğimiz maçtan farklı oynamadık. Bugün de o farkı ortaya koyduk. Birçok oyuncumuz mevki problemi yaşasa da elinden geleni yaptılar. Beşiktaş'a da başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapacak!
Çukur'un 'Mahsun'u Berkay Ateş, diziye geri dönüyor Beşiktaş'tan derbi sonrası paylaşım: Bu düzen böyle sürmeyecek! Burak Yılmaz maç sonunda patladı: Cüneyt Çakır'ı çağırın!

Son Dakika Haberleri
02:28 Real Madrid 0-0 Athletic Bilbao - Son Dakika Spor
01:33 Eljif Elmas, 90+4'te Napoli'yi kurtardı! - Son Dakika Spor
01:00 Real Madrid sahasında puan kaybetti - Son Dakika Spor
00:53 Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbi serisi sürdü - Son Dakika Spor
00:18 Juventus'ta Merih Demiral oynadı, kupayı Lazio kazandı! - Son Dakika Spor
00:08 Beşiktaş'tan derbi sonrası paylaşım: Bu düzen böyle sürmeyecek! - Son Dakika Spor
22:40 Beşiktaş hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapacak! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 04:10:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ersun Yanal: "Oyuncularıma özverileri için teşekkür ediyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]