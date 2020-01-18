Ersun Yanal: "Oyundan memnun değilim" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersun Yanal: 'Oyundan memnun değilim' - Son Dakika Spor

Ersun Yanal: "Oyundan memnun değilim"

6 saat önce

Süper Lig'de Gaziantep'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Ersun Yanal maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal:

Süper Lig'de Gaziantep'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Ersun Yanal maç sonunda açıklamalarda bulundu.


İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları;


"2. yarıya başlangıç bizi mutlu etti. Oyunun büyük bölümünde istediğimiz üstünlüğü kuramadık. Topa sahip olan, rakibi kontrol eden ve ülkede bunu en çok yapan takımız. Bundan bazı bölümlerde memnun değilim."


"TEKRAR GÖSTERECEKTİR"


"Oyunun memnun olmadığım bölümlerini düzelterek, topa daha çok hakim olan bir Fenerbahçe olması gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe taraftarının görmek istediği oyunu, Fenerbahçe tekrar gösterecektir"


Ersun Yanal, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:02 
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