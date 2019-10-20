Son Dakika Haberleri: Ersun Yanal: "Oyunun kontrolüne hakim rahat bir oyun oynadık"
Son Dakika Spor Ersun Yanal: 'Oyunun kontrolüne hakim rahat bir oyun oynadık'

Ersun Yanal: "Oyunun kontrolüne hakim rahat bir oyun oynadık"

1 saat önce

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, "Oyunun kontrolüne hakim rahat bir oyun oynadık.

Ersun Yanal:

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, "Oyunun kontrolüne hakim rahat bir oyun oynadık. Çok fazla pozisyon oluşturmasak da oyunun gidişatını belirleyen olduk" dedi.


Denizlispor sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye ilk ve ikinci yarıda yediği iki gol ile mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kazanmanın kendileri için önemli olduğunu kaydederek, "Oyunun kontrolüne hakim rahat bir oyun oynadık. Çok fazla pozisyon oluşturmasak da oyunun gidişatını belirleyen olduk. 2-0'dan sonra oyunu biraz geriye düşürdük. İstediğimiz oyunun rahatlığını alacağımız dakikada, o rahatlılığı takımda yapamadık. Katılan oyuncularımız ve gelecek olan oyuncularımız var. Onlarla birlikte gelişerek devam ediyoruz. Kazanmak önemliydi bu gün bu kazanmayı sağlayan oyuncularımıza teşekkür ederim. Bu kazanmanın öz güveni ile hepsi bir adım öne çıkıp hedefimize bir adım daha yürümek adına güzel bir akşamdı" dedi.


Galatasaray- Beşiktaş derbi maçı yorumu


Önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş arasındaki derbi maçı ile ilgili de gazetecilerin 'Ne söylemek istersiniz?' sorusuna yanıt veren Yanal, "Futbolun kazanacağı bir maç olmasını diliyorum, futbol kazansın ve futbolun dışında hiçbir şey konuşulmasın, sadece futbol konuşulup oynansın. Kimse kimseye saldırmasın, arkasından konuşmasın sadece futbol konuşalım, işimiz sadece futbol olsun" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:22 Kaynak: İHA
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