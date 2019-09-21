Son Dakika Haberleri: Ersun Yanal: "Rakibimize cesaret verdik"
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Ersun Yanal: "Rakibimize cesaret verdik"

1 saat önce

Ankaragücü'nü mağlup ederek puanını 10'a yükselten Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından konuştu.

Ersun Yanal:

Ankaragücü'nü mağlup ederek puanını 10'a yükselten Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından konuştu. Rakibe cesaret verdiklerini söyleyen Yanal, önümüzdeki hafta oynanacak olan Galatasaray derbisinde de iyi futbol oynamak istediklerini ifade etti.

Ankaragücü karşısında Zanka ve Vedat'ın golleriyle 2-1 kazanan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Bugün Trabzonspor maçındaki bireysel pozisyon kaçırmaları tekrar ettik. Yine zorlu bir ortamdan çıkıp daha bir oyunla, daha iyi bir mücadeleyle takımımızı yükseltme konusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bugün sanıyorum ligin en fazla orta yapılan maçı oldu. Ama isabetle rakibe kayıp yaşatacak bir durum olmadı. Bireysel pozisyon verdikçe rakibin cezasını daha da arttırırsınız. Bugün de rakibimize uzun süre dayanmalarını sağlayacak cesaret vermiş olduk. Her geçen gün zorunlu rotasyonlarımız olsa da bu oyunu geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL FUTBOLLA İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALMAK İSTİYORUZ"

Önümüzdeki hafta oynanacak olan Galatasaray derbisiyle ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Yanal, "Futbolun içindeyiz, bunun içinde kalmaya gayret ediyoruz. Oyunumuzu geliştirmek durumundayız. Her iki takımı da eksikleri, fazlaları, birçok problemi var. Biz güzel atmosferi futbolla doyurup, istediğimiz sonucu almak için de elimizden geleni yapacağız. Oyuncularımız pazartesi günü çalışmaya başlayacak. Onların durumunu göreceğiz ve derbi kadrosu için süremiz var" dedi.

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle dün hayata gözlerini yuman Neslican Tay'ı da unutmayan Ersun Yanal, "Bugün özellikle Fenerbahçeli kadınlar haftası. Çok değerli bir kardeşimizi kaybettik. Ailesine başsağlığı diliyorum. Elim bir hastalıkla mücadele etti ve onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan/İHA)

Ankaragücü, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:55 Kaynak: İHA
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