MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Hikmet Karaman, önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, "Görevimiz çok iyi çalışıp, disiplinli olup bu mücadeleyi devam ettirmek, sonunda da ligi başarılı bir şekilde bitirmek." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, öncelikle Ankaragücü'nde oynayan oynamayan tüm oyunculara teşekkür ettiğini belirterek, "Önemli bir 3 puan aldık. Futbolun ötesinde teknik tarafa girdiğimiz zaman farklı düşüncelerim var." diye konuştu.

Karaman, "Güzel bir maç seyrettik, ligin en formda en organize takımını yendik, işimiz bitmedi, yeniyoruz işimiz bitmiyor. Önümüzde Konyaspor maçı var camiamız. Taraftarlarımızla çok iyi kenetlenmemiz gerekiyor" yorumunu yaptı.

Yanal: "Rakibimizin girdiği bir pozisyon bizi puansız bıraktı"

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise oynamak istedikleri oyunu maçın sonuna kadar disiplinle sergilediklerini belirterek, "Oyuncularımızın ürettiği pozisyonları oyun formatında rakibe üstünlükle sergilediklerinden dolayı çok memnunum ama futbol skor demek. Biz iki maçta skor bulamadık ve ikisini de kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

"Skor bulduğumuzda hep kazandık bugün de buna çok yaklaştık." diyen Yanal, "Belki de en çok pozisyon ürettiğimiz maçlardan biriydi, bunda da çok cömert davrandık. Rakibimizin girdiği bir pozisyon bizi puansız bıraktı. Uzun bir dönemden geliyoruz, bu oyunu oynamak için sarf ettiğimiz enerjimiz çok yüksek. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Oyuncularımızın çok daha farklı gelişeceklerini ve istediğimiz sonuçları elde edecek takım olma yolunda olgunlaşacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.