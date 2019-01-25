Son Dakika Haberleri: Ersun Yanal: "Sorulacak Soruları Daha Sonra Cevaplayacağız"

Ersun Yanal: "Sorulacak Soruları Daha Sonra Cevaplayacağız"

33 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, kupaya veda etti.

Ersun Yanal:


Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, kupaya veda etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sorulara daha sonra cevap vereceğini belirtti.  

Beklemedikleri bir sonuç aldıklarını ifede eden Ersun Yanal, "7 günlük bir süreç içerisinde takımı rejenere edecek bir takım çalışmaların sonlanması için hızlanmak ve gerçekleştirmek durumundayız. Oyuncuları lig maçına hazırlamak durumundayız. Biz bunu yapabilecek çalışmaya başlamış durumdayız. Bazen bu süprizleri kabul etmek oldukça zor. Uzun zamandan beri devam eden bu havayı dağıtmak oldukça önemli bir andayız. 7 gün sonra transfer dönemi bitecek ve onunla birlikte yenilenmiş bir takımla taraftarın karşısında olmayı çok istiyoruz. Sorulacak soruları daha sonra cevaplayacağız" diye konuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:39 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Türkiye Kupası, Ersun Yanal, Spor
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