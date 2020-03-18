Ersun Yanal, Twitter'dan paylaştı! Fenerbahçe'den sonra ilk kez...

Ersun Yanal, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Twitter hesabından ilk kez paylaşımda bulundu.



Yanal, 18 Mart Çanakkale Zaferi hakkında bir paylaşım yaptı ve şu sözleri kullandı;



Biz "Bir" olduğumuzda bilir dünya; #ÇanakkaleGeçilmez #18MartÇanakkaleZaferi



Fenerbahçe taraftarları da bu paylaşımın ardından Ersun Yanal lehine cevaplarda bulundu ve kısa süre içinde Yanal'ın tweeti 10 binlerce beğeni aldı.





Biz "Bir" olduğumuzda bilir dünya;*#*944* *1149*#* pic.twitter.com/OfzD0ePBV3



— Ersun Yanal (@ersunyanal) March 18, 2020