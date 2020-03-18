Ersun Yanal, Twitter'dan paylaştı! Fenerbahçe'den sonra ilk kez... - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersun Yanal, Twitter'dan paylaştı! Fenerbahçe'den sonra ilk kez... - Son Dakika Spor

Ersun Yanal, Twitter'dan paylaştı! Fenerbahçe'den sonra ilk kez...

6 saat önce

Ersun Yanal, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Twitter hesabından ilk kez paylaşımda bulundu.

Ersun Yanal, Twitter'dan paylaştı! Fenerbahçe'den sonra ilk kez..., System.String[]

Ersun Yanal, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Twitter hesabından ilk kez paylaşımda bulundu.


Yanal, 18 Mart Çanakkale Zaferi hakkında bir paylaşım yaptı ve şu sözleri kullandı;


Biz "Bir" olduğumuzda bilir dünya; #ÇanakkaleGeçilmez #18MartÇanakkaleZaferi


Fenerbahçe taraftarları da bu paylaşımın ardından Ersun Yanal lehine cevaplarda bulundu ve kısa süre içinde Yanal'ın tweeti 10 binlerce beğeni aldı.


Biz "Bir" olduğumuzda bilir dünya;*#*944* *1149*#* pic.twitter.com/OfzD0ePBV3


— Ersun Yanal (@ersunyanal) March 18, 2020

Çanakkale Zaferi, Fenerbahçe, Twitter, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:55 

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