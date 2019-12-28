Ersun Yanal ve Damien Comolli'den birliktelik mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersun Yanal ve Damien Comolli'den birliktelik mesajı - Son Dakika Spor

Ersun Yanal ve Damien Comolli'den birliktelik mesajı

6 saat önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, medyada yer alan bazı haberlere tepki göstererek, "Yalan söylemeyeceksiniz.

Ersun Yanal ve Damien Comolli'den birliktelik mesajı, System.String[]

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, medyada yer alan bazı haberlere tepki göstererek, "Yalan söylemeyeceksiniz. Her hafta defalarca önce yönetimle, sonra Damien'le, sonra başkanımızla, sonra yönetimimizle her gün bir şeyler çıkıyor. Bunu bu şekilde yapmak ne kazandırıyor. Siz rekabeti bu şekilde mi belirleyeceksiniz?" ifadesini kullandı.

Ersun Yanal ve Damien Comolli, takımda tartışma yaşandığı iddialarına yönelik kulüp televizyonu FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Sportif direktör Comolli'yle ilgili konuşan Yanal, "Artık gülmeye başladık. Damien, profesyonel kariyeri belli olan bir arkadaşımız ve biz profesyonelce gerçekten çok ciddi bir ekip çalışması içerisindeyiz. Tabii ki zorluklar, problemler yaşıyoruz. Biz, problemler olduğunda çözmek için oradayız. Her gün iyi şeyler olmayacak; sakatlıklar, cezalılar, takım içinde problemler olacak ama Fenerbahçe çok önemli bir futbol markası." değerlendirmesinde bulundu.

Türk futbolunun marka değeriyle ilgili birtakım sıkıntılar olduğunu belirten Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belirli cenahlardan hep aynı şeyler gelmeye başlıyor. Bu markaya zarar veriyor. Yalan söylemek topluma ihanet etmektir. Yalan söylemek toplumun vicdanı ile oynamak demektir. O insanları kışkırtmak ve o insanları kötü düşündürmektir. Buna kimsenin hakkı yok. Yalan söylemeyeceksiniz. Her hafta defalarca önce yönetimle, sonra Damien'le, sonra başkanımızla, sonra yönetimimizle her gün bir şeyler çıkıyor. Bunu bu şekilde yapmak ne kazandırıyor. Siz rekabeti bu şekilde mi belirleyeceksiniz? Bu mu fair? Ondan sonra orada yaşlı başlı adamlar, kelli felli insanlar yalan söylemekten utanmıyorlar. Ben başka bir şey söylemeyeceğim. Yalan söylemeyin."

Saha içindeki oyunun eleştirilmesine karşı çıkmadığını aktaran Yanal, "Bir hafta övüyorlar, bir hafta yeriyorlar. Bu normal. Oyunumu eleştir. Oyunumu beğenmeyebilirsin ama yalan söyleyip olmamış bir olayı olmuş gibi göstermek bu toplumun vicdanına yapılan en büyük hakarettir. Bunu yapamazsınız. Futbolseverleri bırakın, bunu çocuklara nasıl anlatacaksınız? Çocuklarımızın futbol sevgisini kavga ile mi büyüteceğiz? Medeni insanlarız, neden kavga edelim. Tartıştığımız oluyor, aynı fikirde olmadığımız da oluyor. Kavga etmek ne demek. Yumruk yumruğa, neyi kovalıyorsun. Bunları bırakın. Bu magazinin de önüne geçti." şeklinde görüş belirtti.

Comolli: "Çok iyi ve düzenli bir iletişimimiz var""

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Comolli, medyada, son zamanlarda takımla ilgili çok fazla hikaye üretildiğini savunarak şöyle konuştu:

"Bunlar kesinlikle gerçeklikten çok uzak haberler. Takımımızın içinde herhangi bir kavga veya tartışma yok. Çok iyi ve düzenli bir iletişimimiz var. Ben taraftarlarımızdan şunu rica ediyorum: Okudukları herhangi bir haber eğer bizim kulübümüz ya da televizyonumuz veya web sitesi kaynaklı değilse kesinlikle bu haberleri ciddiye almamalarıdır. Çünkü gerçek değil, zaman zaman gülünç. Son maçtan sonra da hocamızla kaptanımız arasında bir tartışma olduğu söylendi ama kesinlikle gerçek dışıdır. Biz galibiyetin keyfini çıkarıyorduk. Üçümüz kendi aramızda önümüzde maçı konuşuyorduk. Bu yüzden kesinlikle yanlış haber olduğunu söyleyebilirim, aralarında böyle bir tartışma olduğuna dair. Dediğim gibi yarın umarım iyi bir maç çıkartırız, çünkü 3 puana ihtiyacımız var."

Açıklamaların ardından Comolli, Ersun Yanal'a hitaben esprili bir şekilde, "Dışarı çıkarken restoran seçimi yaptığında her zaman iyi restoranları seçti. Bu konuda hem fikiriz. Sonra hesabı kim ödeyecek diye kavga ediyoruz." dedi. Yanal da Comolli'ye "Fransız cimrisi. Cebinde akrep var. Büyük akrep var." şekilde espriyle karşılık verdi.

Ersun Yanal, Fenerbahçe, kavga, TV, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ersun Yanal ve Damien Comolli kavga iddialarını yalanladı
F.Bahçe, TFF ve MHK'den hakemlerin sorgulanıp sorgulanmadığının açıklamasını istedi Karaman: "Oyuncularımı alınlarından öpüyorum" Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı

Son Dakika Haberleri
00:54 Galatasaraylı minik taraftar, Mustafa Cengiz'le bir araya geldi - Son Dakika Spor
00:49 Monaco'da Jardim dönemi bitti! Henry Onyekuru... - Son Dakika Spor
00:29 Teksüt Bandırma 86-80 TOFAŞ - Son Dakika Spor
00:14 Tottenham, deplasmanda Norwich City'e takıldı | Premier Lig günün sonuçları - Son Dakika Spor
00:14 Ünal Karaman'dan istifa iddialarına yanıt: "Benden duyarsınız" - Son Dakika Spor
00:11 Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı - Son Dakika Spor
23:14 Fatih Terim: Nagatomo'yla yolları ayırsak da beraberiz - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 01:17:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ersun Yanal ve Damien Comolli'den birliktelik mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]