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Ersun Yanal ve ekibi yara sarıyor
6 saat önce
Sarı lacivertliler bu seride 3 yenilgi, 1 beraberlik ile 11 puan yitirirken Antalyaspor deplasmanında kazanarak moral bulmak istiyor.
Sarı lacivertliler bu seride 3 yenilgi, 1 beraberlik ile 11 puan yitirirken Antalyaspor deplasmanında kazanarak moral bulmak istiyor. Akdeniz temsilcisi de 5 maçtır yenilmezken bu seriye noktayı koymakta kararlı olan teknik heyet mental olarak da derbinin yaralarını sarmaya çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:06
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