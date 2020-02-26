Ersun Yanal ve ekibi yara sarıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersun Yanal ve ekibi yara sarıyor - Son Dakika Spor

Ersun Yanal ve ekibi yara sarıyor

6 saat önce

Sarı lacivertliler bu seride 3 yenilgi, 1 beraberlik ile 11 puan yitirirken Antalyaspor deplasmanında kazanarak moral bulmak istiyor.

Ersun Yanal ve ekibi yara sarıyor, System.String[]

Sarı lacivertliler bu seride 3 yenilgi, 1 beraberlik ile 11 puan yitirirken Antalyaspor deplasmanında kazanarak moral bulmak istiyor. Akdeniz temsilcisi de 5 maçtır yenilmezken bu seriye noktayı koymakta kararlı olan teknik heyet mental olarak da derbinin yaralarını sarmaya çalışıyor.


Antalyaspor, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Yazılanlara kulak asmıyorum
Fenerbahçe ve Eczacıbaşı VitrA, koronavirüs nedeniyle maçlarının ertelenmesi için CEV'e başvurdu Liverpool üst üste 4 maç daha kazanırsa, Mart ayında şampiyon olacak Manisaspor, Şile Yıldızspor'u yenemezse amatör kümeye düşecek

Son Dakika Haberleri
14:07 Kızının fotoğrafına yasak geldi
14:07 Dünyaca ünlü kalp cerrahi en çok hangi Türk yemeğini özledi?
14:00 Gülben Ergen koronavirüs salgını nedeniyle mahkemedeki duruşmasına katılamadı
13:41 Kendisinden hamile olmayan sevgilisiyle görüntülendi!
13:41 Demet Akalın: 'Ala' için tepkiler çok güzel

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 14:33:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ersun Yanal ve ekibi yara sarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]