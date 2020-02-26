Ersun Yanal ve ekibi yara sarıyor

Sarı lacivertliler bu seride 3 yenilgi, 1 beraberlik ile 11 puan yitirirken Antalyaspor deplasmanında kazanarak moral bulmak istiyor. Akdeniz temsilcisi de 5 maçtır yenilmezken bu seriye noktayı koymakta kararlı olan teknik heyet mental olarak da derbinin yaralarını sarmaya çalışıyor.



