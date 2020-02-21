Ersun Yanal Vedat Muriqi'nin sorununu çözdü! - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersun Yanal Vedat Muriqi'nin sorununu çözdü! - Son Dakika Spor

Ersun Yanal Vedat Muriqi'nin sorununu çözdü!

6 saat önce

En çok gol pozisyonu üreten ama en çok fırsatı da harcayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal derbi öncesi çözümü buldu.

Ersun Yanal Vedat Muriqi'nin sorununu çözdü!, System.String[]

En çok gol pozisyonu üreten ama en çok fırsatı da harcayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal derbi öncesi çözümü buldu. Vedat Muriqi'nin ceza sahasında yalnız kaldığını tespit eden Yanal, orta saha ve kanatların dışında beklerin de hücuma destek vermesini istedi. Ersun Hoca, kalabalık hücumlarla rakibi bunaltmayı, Vedat'ı rahatlatmayı hedefliyor.


VEDAT'I BUNALTAN 'KART' BASKISI


Son haftaların düşüşteki ismi Vedat Muriqi, kart baskısı nedeniyle zorlanıyor. 3 sarı kartla sınırda 8 haftadır oynayan Kosovalı forvet, Galatasaray derbisini kaçırmamak için hata yapmaktan haftalardır kaçındı.


Daha önce Gaziantep'te çift sarı kart nedeniyle polemiklerle karşılaşan Vedat, psikolojik olarak da bunaldı. Ancak bu hafta Galatasaray'a karşı sahadaki yerini alacak olan 25 yaşındaki golcü artık rahatladı.


Tamamen derbiye konsantre olan Muriqi, motivasyonunu üst düzeyde tutuyor. (Türkiye)


Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Fenerbahçe, Adil Rami'nin sözleşmesini feshetti
İstanbul Valiliği'ndeki futbol zirvesi sona erdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti Fernando Muslera'dan Altay Bayındır'a övgü: Efsane olabilir

Son Dakika Haberleri
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 21:32:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ersun Yanal Vedat Muriqi'nin sorununu çözdü! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]