Ertaç Özbir: "11 kişi olsak daha iyisini yapabilirdik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ertaç Özbir: '11 kişi olsak daha iyisini yapabilirdik' - Son Dakika Spor

Ertaç Özbir: "11 kişi olsak daha iyisini yapabilirdik"

6 saat önce

Gençlerbirliği kalecisi Ertaç Özbir, 4-1 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Ertaç Özbir:

Gençlerbirliği kalecisi Ertaç Özbir, 4-1 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından konuştu. Ertaç mücadeleyi 11 kişi bitirmeleri halinde skorun daha farklı olabileceğini söyledi.


Beşiktaş deplasmanında 9 kişi kalan ve 1-0 öne geçmesine karşın 4-1 kaybeden Gençlerbirliği'nde kaleci Ertaç Özbir maçın ardından konuştu. Mağlup oldukları için çok üzgün olduklarını söyleyen Ertaç, "11'e 11 olsaydık oyun olarak daha iyisini yapabilirdik. 9 kişi kaldıktan sonra skoru korumaya yönelik oyun tarzına büründük. Bu sefer geriye çok çekilince goller geldi. İstesek de 9 kişiyle hücum yapamazdık. Bu anlamsız ve gereksiz olurdu. 9 kişiyle hücum yapmak savunmada çok fazla açığa neden olacaktı. İkinci yarıda doğru şeyleri yapmaya çalıştık fakat duran toptan gelen goller bizim şanssızlığımız oldu" dedi.


"Nadir bir şeyler söylemiş olabilir"


Mücadelenin 12. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Nadir'in bu pozisyonda hakem Fırat Aydınus'a bazı şeyler söylemiş olabileceğini ifade eden Ertaç, "İçeride söylenen ufak tefek şeyler var. Kötü niyetle değil ama belki ağzından bir şeyler çıkmış olabilir, bu insanlık halidir. Arada sitem şeklinde, kendisine de küfür etmiş olabilir. Kendisine ya da takım arkadaşına sitemi olmuştur. Hocaya olduğunu düşünmüyorum, umarım öyle değildir. Sonuçta hakemlerimizi sahada tutmamız lazım. Onlar bizim her şeyimiz. Şu an herkes onlara baskı yapıyor ama ben inanıyorum ki onlar iyi niyetli şekilde her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Umarım bundan sonra da aynı şekilde bozmadan devam ederler. Önemli olan iyi niyet, iyi niyetlerini ortaya koyarlarsa bizim için hiçbir sorun yok" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Gençlerbirliği, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
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